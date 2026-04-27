Бывший адвокат из Самары поплатился свободой за попытку обмана клиента

В Самаре бывший адвокат осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Самарской области.

В июне 2025 г., по данным следствия, фигурант получил от обвиняемого 3 млн рублей по уголовному делу о мошенничестве. За эти деньги адвокат пообещал оказать содействие в смягчении наказания, хотя не имел фактической возможности реализовать данные обязательства.

Преступный замысел не был доведен до конца, так как бывшего юриста задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Суд приговорил экс‑адвоката к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Также арестовано имущество фигуранта.