В Кинельском районе селянин обстрелял ворота соседского дома

В полицию Кинельского района сообщили, что в поселке Алексеевка местный житель стрелял из огнестрельного оружия. На месте следственно-оперативная группа задержала пьяного подозреваемого и изъяла охотничье ружье, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне мужчина приревновал жену, после чего она ушла в дом к соседям. Подозреваемый предпринял попытку найти ее, пришел к соседскому дому и выстрелил из охотничьего ружья в воздух и по воротам.

Сообщается, что никто не пострадал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Его заключили под стражу.