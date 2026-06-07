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Преступления Происшествия

В Кинельском районе селянин обстрелял ворота соседского дома

АЛЕКСЕЕВКА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Кинельского района сообщили, что в поселке Алексеевка местный житель стрелял из огнестрельного оружия. На месте следственно-оперативная группа задержала пьяного подозреваемого и изъяла охотничье ружье, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне мужчина приревновал жену, после чего она ушла в дом к соседям. Подозреваемый предпринял попытку найти ее, пришел к соседскому дому и выстрелил из охотничьего ружья в воздух и по воротам.

Сообщается, что никто не пострадал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Его заключили под стражу. 

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