В Тольятти задержали наркоторговца с 500 граммами марихуаны

Возле одного из домов в Автозаводском районе Тольятти полиция задержала автомобиль с подозреваемым в торговле наркотиками, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. При досмотре на заднем сиденье авто, принадлежащего 38-летнему мужчине, обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось более 500 граммов марихуаны.
Задержанный — безработный 39-летний тольяттинец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков — ответил отказом на предложение пройти медосвидетельствование, и на него составили административный протокол.
Мужчина пояснил, что приобрел партию наркотика через Интернет для дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере". Сейчас мужчина заключен под стражу. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, а также разыскивают соучастников преступления.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках