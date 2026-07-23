В Тольятти задержали наркоторговца с 500 граммами марихуаны

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Возле одного из домов в Автозаводском районе Тольятти полиция задержала автомобиль с подозреваемым в торговле наркотиками, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. При досмотре на заднем сиденье авто, принадлежащего 38-летнему мужчине, обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось более 500 граммов марихуаны.

Фото: ГУ МВД по Самарской области