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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали наркоторговца с 500 граммами марихуаны

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Возле одного из домов в Автозаводском районе Тольятти полиция задержала автомобиль с подозреваемым в торговле наркотиками, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. При досмотре на заднем сиденье авто, принадлежащего 38-летнему мужчине, обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось более 500 граммов марихуаны.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Задержанный — безработный 39-летний тольяттинец, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков — ответил отказом на предложение пройти медосвидетельствование, и на него составили административный протокол. 

Мужчина пояснил, что приобрел партию наркотика через Интернет для дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере". Сейчас мужчина заключен под стражу. Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, а также разыскивают соучастников преступления.

Гид потребителя

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