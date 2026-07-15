Судимая жительница Жигулевска умыкнула с чужой дачи строительный инвентарь

В Жигулевске под стражу заключили ранее судимую женщину, задержанную за кражу из дачного домика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В июне в полицию Жигулевска обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что у него из дачного дома пропали бензопила, болгарка, триммер и шуруповерт общей стоимостью более 28 тыс. рублей.
Полицейские организовали подворовый обход домов в СНТ и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних участках.
Во время осмотра помещения и прилегающей территории правоохранители изучили оставленные преступником следы и задокументировали: злоумышленник перелез через забор, разбил окно, проник в помещение, похитил электроинструмент и скрылся.
В результате удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы (ранее судимой 43-летней женщины), а затем и ее местонахождение.
Женщина пояснила, что похищенные инструменты спрятала на дачном участке своего приятеля, планируя затем использовать похищенное для ремонта его дома.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках