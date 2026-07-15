Судимая жительница Жигулевска умыкнула с чужой дачи строительный инвентарь

В Жигулевске под стражу заключили ранее судимую женщину, задержанную за кражу из дачного домика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июне в полицию Жигулевска обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что у него из дачного дома пропали бензопила, болгарка, триммер и шуруповерт общей стоимостью более 28 тыс. рублей.

Полицейские организовали подворовый обход домов в СНТ и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних участках.

Во время осмотра помещения и прилегающей территории правоохранители изучили оставленные преступником следы и задокументировали: злоумышленник перелез через забор, разбил окно, проник в помещение, похитил электроинструмент и скрылся.

В результате удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы (ранее судимой 43-летней женщины), а затем и ее местонахождение.

Женщина пояснила, что похищенные инструменты спрятала на дачном участке своего приятеля, планируя затем использовать похищенное для ремонта его дома.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.