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Преступления Происшествия

Судимая жительница Жигулевска умыкнула с чужой дачи строительный инвентарь

ЖИГУЛЕВСК. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске под стражу заключили ранее судимую женщину, задержанную за кражу из дачного домика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В июне в полицию Жигулевска обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что у него из дачного дома пропали бензопила, болгарка, триммер и шуруповерт общей стоимостью более 28 тыс. рублей.

Полицейские организовали подворовый обход домов в СНТ и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних участках.

Во время осмотра помещения и прилегающей территории правоохранители изучили оставленные преступником следы и задокументировали: злоумышленник перелез через забор, разбил окно, проник в помещение, похитил электроинструмент и скрылся.

В результате удалось установить личность предполагаемой злоумышленницы (ранее судимой 43-летней женщины), а затем и ее местонахождение.

Женщина пояснила, что похищенные инструменты спрятала на дачном участке своего приятеля, планируя затем использовать похищенное для ремонта его дома.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

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