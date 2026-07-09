В Самарской области задержали двух сотрудников строительно-контрольного предприятия

Силовики задержали с поличным при незаконном получении денег двух сотрудников строительно-контрольного предприятия в Самарской области. По данным источников Волга Ньюс в отношении них возбудили дело о коммерческом подкупе.
По предварительным данным, произошло примерно следующее. Мужчина с инициалами Г. Р. А. получил от представителя подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на объектах топливно-энергетического комплекса с государственным участием, 100 тыс. рублей. Это была только часть от требуемой к передаче до конца 2028 г. общей суммы в 1,7 млн рублей.
Деньги, по версии следствия, передавались за подписание актов выполненных работ. В следственном отделе по Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины 26 мая 2026 г. возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).
Кроме того, задержан предполагаемый посредник в передаче денег. Он также стал фигурантом уголовного дела. По имеющимся данным, фигурант дал признательные показания и даже написал заявление о явке с повинной. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках