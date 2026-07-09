В Самарской области задержали двух сотрудников строительно-контрольного предприятия

Силовики задержали с поличным при незаконном получении денег двух сотрудников строительно-контрольного предприятия в Самарской области. По данным источников Волга Ньюс в отношении них возбудили дело о коммерческом подкупе.

По предварительным данным, произошло примерно следующее. Мужчина с инициалами Г. Р. А. получил от представителя подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы на объектах топливно-энергетического комплекса с государственным участием, 100 тыс. рублей. Это была только часть от требуемой к передаче до конца 2028 г. общей суммы в 1,7 млн рублей.

Деньги, по версии следствия, передавались за подписание актов выполненных работ. В следственном отделе по Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины 26 мая 2026 г. возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Кроме того, задержан предполагаемый посредник в передаче денег. Он также стал фигурантом уголовного дела. По имеющимся данным, фигурант дал признательные показания и даже написал заявление о явке с повинной. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.