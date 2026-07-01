Дебош с оружием и смертельное ДТП: самарца будут судить по трем статьям

Житель Самары предстанет перед судом по трем обвинениям: угроза убийством, хулиганство с применением оружия и угрозой насилия, а также нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.
Инцидент произошел 4 августа 2025 г., когда фигурант, будучи пьяным, во время ссоры с бывшей супругой угрожал ей травматическим пистолетом. На парковке у площади Куйбышева при свидетелях он ругался матом, показывал огнестрельное оружие и грозился его применить.
Позднее в тот же день он ехал на Toyota Land Cruiser по ул. Галактионовской с превышением скорости и сбил 48-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина погиб на месте.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело поступит в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках