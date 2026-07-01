Дебош с оружием и смертельное ДТП: самарца будут судить по трем статьям

Житель Самары предстанет перед судом по трем обвинениям: угроза убийством, хулиганство с применением оружия и угрозой насилия, а также нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.

Инцидент произошел 4 августа 2025 г., когда фигурант, будучи пьяным, во время ссоры с бывшей супругой угрожал ей травматическим пистолетом. На парковке у площади Куйбышева при свидетелях он ругался матом, показывал огнестрельное оружие и грозился его применить.

Позднее в тот же день он ехал на Toyota Land Cruiser по ул. Галактионовской с превышением скорости и сбил 48-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина погиб на месте.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело поступит в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.