В Ленинском районе Самары насмерть сбили пешехода

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В понедельник, 4 августа, в 20:10 36-летний водитель Land Cruiser в районе дома № 237 по ул. Галактионовской сбил 48-летнего пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области