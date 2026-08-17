Товаровед из Новокуйбышевска перевела на "безопасный счет" 1,4 млн рублей

В мае в полицию Новокуйбышевска обратилась 33-летняя местная жительница, работающая товароведом. Она заявила, что по вине мошенников лишилась полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По словам женщины, на протяжении двух недель ей поступали звонки от неизвестных. Злоумышленники маскировались под сотрудников различных учреждений и настойчиво внушали, что ее финансы находятся под угрозой: якобы совершается мошенничество и спасти деньги можно лишь одним способом — срочно перевести их на "безопасный счет". Доверившись звонившим и выполняя их указания, женщина через банкомат отправила все свои сбережения — 1,44 млн рублей — на продиктованные ей реквизиты. Сразу после перевода связь с собеседниками прекратилась.
Осознав, что ее ввели в заблуждение, горожанка обратилась в за помощью. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках