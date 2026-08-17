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Преступления Происшествия

Товаровед из Новокуйбышевска перевела на "безопасный счет" 1,4 млн рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае в полицию Новокуйбышевска обратилась 33-летняя местная жительница, работающая товароведом. Она заявила, что по вине мошенников лишилась полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам женщины, на протяжении двух недель ей поступали звонки от неизвестных. Злоумышленники маскировались под сотрудников различных учреждений и настойчиво внушали, что ее финансы находятся под угрозой: якобы совершается мошенничество и спасти деньги можно лишь одним способом — срочно перевести их на "безопасный счет". Доверившись звонившим и выполняя их указания, женщина через банкомат отправила все свои сбережения — 1,44 млн рублей — на продиктованные ей реквизиты. Сразу после перевода связь с собеседниками прекратилась.

Осознав, что ее ввели в заблуждение, горожанка обратилась в за помощью. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Гид потребителя

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