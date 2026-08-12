Тольяттинец угнал Lada Vesta, "одолжив" ключи у знакомого

В Тольятти 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В конце июля в полицию Автограда за помощью обратился 74-летний местный житель. Мужчина заявил об угоне принадлежавшего ему автомобиля Lada Vesta, который находился во временном пользовании у его внука. Пострадавший дал полное описание имущества.
Разыскиваемый автомобиль сотрудниками ДПС был обнаружен в одном из районов города. Водитель игнорировал требования об остановке и пытался скрыться. Но после непродолжительной погони был остановлен.
В отдела полиции угонщик пояснил, что встретил на улице приятеля и увидел, как тот оставил на лавочке ключи от автомобиля, которыми и решил воспользоваться.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники органов внутренних дел вернули транспортное средство законному владельцу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках