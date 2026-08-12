16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец угнал Lada Vesta, "одолжив" ключи у знакомого В Самаре задержаны двое подростков с наркотиками для сбыта Многодетный отец из Тольятти осужден за попытку распространения наркотиков ФСБ задержала в Самарской области налоговика за разглашение тайн Юноша из Самары забрал золото и 500 тыс. руб. у родителей и отдал мошенникам

Преступления Происшествия

Тольяттинец угнал Lada Vesta, "одолжив" ключи у знакомого

ТОЛЬЯТТИ. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В конце июля в полицию Автограда за помощью обратился 74-летний местный житель. Мужчина заявил об угоне принадлежавшего ему автомобиля Lada Vesta, который находился во временном пользовании у его внука. Пострадавший дал полное описание имущества. 

Разыскиваемый автомобиль сотрудниками ДПС был обнаружен в одном из районов города. Водитель игнорировал требования об остановке и пытался скрыться. Но после непродолжительной погони был остановлен.

В отдела полиции угонщик пояснил, что встретил на улице приятеля и увидел, как тот оставил на лавочке ключи от автомобиля, которыми и решил воспользоваться.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники органов внутренних дел вернули транспортное средство законному владельцу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6