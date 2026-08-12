Тольяттинец угнал Lada Vesta, "одолжив" ключи у знакомого

В Тольятти 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В конце июля в полицию Автограда за помощью обратился 74-летний местный житель. Мужчина заявил об угоне принадлежавшего ему автомобиля Lada Vesta, который находился во временном пользовании у его внука. Пострадавший дал полное описание имущества.

Разыскиваемый автомобиль сотрудниками ДПС был обнаружен в одном из районов города. Водитель игнорировал требования об остановке и пытался скрыться. Но после непродолжительной погони был остановлен.

В отдела полиции угонщик пояснил, что встретил на улице приятеля и увидел, как тот оставил на лавочке ключи от автомобиля, которыми и решил воспользоваться.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники органов внутренних дел вернули транспортное средство законному владельцу.