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Преступления Происшествия

Многодетный отец из Тольятти осужден за попытку распространения наркотиков

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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У 30‑летнего жителя Тольятти трое малолетних детей, и теперь семья надолго останется без кормильца, так как, по данным прокуратуры Промышленного района Самары, в апреле 2026 г. мужчина через мессенджер договорился о сбыте запрещенных веществ, получил партию из 18 пакетиков и успел разместить их в закладках на территории города.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов: фигуранта задержали, наркотики изъяли.

Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

По ходатайству прокурора у осужденного конфискован телефон, использовавшийся при совершении преступления. Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Гид потребителя

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