Многодетный отец из Тольятти осужден за попытку распространения наркотиков

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У 30‑летнего жителя Тольятти трое малолетних детей, и теперь семья надолго останется без кормильца, так как, по данным прокуратуры Промышленного района Самары, в апреле 2026 г. мужчина через мессенджер договорился о сбыте запрещенных веществ, получил партию из 18 пакетиков и успел разместить их в закладках на территории города.