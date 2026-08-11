Многодетный отец из Тольятти осужден за попытку распространения наркотиков

У 30‑летнего жителя Тольятти трое малолетних детей, и теперь семья надолго останется без кормильца, так как, по данным прокуратуры Промышленного района Самары, в апреле 2026 г. мужчина через мессенджер договорился о сбыте запрещенных веществ, получил партию из 18 пакетиков и успел разместить их в закладках на территории города.
Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов: фигуранта задержали, наркотики изъяли.
Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
По ходатайству прокурора у осужденного конфискован телефон, использовавшийся при совершении преступления. Суд назначил фигуранту наказание в виде шести лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках