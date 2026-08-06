Суд взыскал 23 млн с фирмы, завысившей цены на медоборудование в ковид

Арбитражный суд удовлетворил заявление прокуратуры к ООО "Фарм Мед". Надзорное ведомство требовало возврата 23,1 млн рублей в бюджет.

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел заявление прокуратуры региона о признании недействительным контракта ГКУ "Самарафармация" и ООО "Фарм Мед". В закупке госучреждения у ООО шла речь о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких. Контракт был заключен 17 декабря 2021 года. Его общая сумма составляла 23,1 млн рублей. Поставить должны были семь аппаратов. Цена каждого составляла 3,3 млн рублей.

В прокуратуре посчитали, что цена контракта была завышена. "Данные обстоятельства подтверждаются фактом возбуждения СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре 12.11.2024 г. в отношении Изюмского А.В. и неустановленных лиц из числа ГКУ СО "Самарафармация" уголовного дела по составу преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, т. е. по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Изюмский Андрей Владимирович является действующим директором ООО "Фарм Мед", — следует из представленных в суд материалов прокуратуры.

По итогу рассмотрения заявления прокуратуры арбитраж постановил признать сделку недействительной и взыскать с ООО "Фарм Мед" 23,1 млн рублей.

Напомним, сейчас Советский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении Андрея Изюмского, Сергея Туманова, Николая Энбома и Елены Захаровой (следующее заседание назначили на 17 августа). Ранее сообщалось, что в отношении Изюмского возбуждено уголовное дело, и в его рамках проходили оперативные мероприятия в ГКУ "Самарафармация". Изначально предполагалось, что речь может идти о заключении контрактов на поставки в медицинской сфере с "нужными" поставщиками.

Позже Изюмского упоминали в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Предполагается, что Бенян и его на тот момент заместитель Асланбек Майрамукаев могли способствовать тому, что Изюмский выигрывал контракты на торгах. Беняна сейчас тоже судят. Майрамукаев выслушал три приговора и убыл на СВО.