Улиточный бизнес: в Самарской области выращивают изысканный деликатес

В Самарской области появляются новые туристические локации, предлагающие уникальные услуги для жителей и гостей региона. Познакомиться с обитателями улиточной фермы, посидеть у костра и продегустировать изысканные деликатесы — такой необычный опыт можно получить в селе Печорское Сызранского района.
Семейная ферма "Волжская улитка" открылась в 2024 году. Здесь из маленьких икринок выращивают взрослых особей, которых затем перерабатывают в редкие деликатесы: филе, икру и печень улиток.
"В этом году мы открыли двери своей фермы для экскурсий: мы принимаем туристические группы, даем им новый гастрономический опыт, незабываемые впечатления. Помимо того, что это новые вкусовые ощущения, это еще и полезный продукт, — делится сооснователь семейной фермы Елена Соколовская. — Мы создаем новую гастрономическую культуру, возрождая локальные традиции и добавляя им современный шик".
Цикл производства у улиток с момента размножения занимает 6-8 месяцев. Большую часть времени моллюски проводят в поле, здесь для них высажены растения, организован регулярный полив. За сезон на ферме выращивают около 1,5-2 тонн улиток.
Продукцию поставляют в рестораны Самары, Тольятти и Москвы. Обитателей улиточной фермы часто можно встретить на различных фестивалях и событиях.
В июле Елена Соколовская приняла участие в ярмарке локальных брендов на площадке регионального центра "Мой бизнес". Участие в таких событиях — это возможность рассказать о своем проекте широкой аудитории, познакомить с продукцией региональных производителей.
"Приятно видеть, как на туристической карте нашего региона появляются такие неординарные проекты. Это отличный пример того, как малый бизнес сегодня смотрит далеко за рамки привычной торговли или услуг. В таких проектах мы видим развитие самарской гастрономии, продвижение внутреннего туризма, желание развивать локальный продукт, — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — В развитии таких проектов большую роль играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти. Призываем предпринимателей пользоваться возможностями, созданными для них в регионе".
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.