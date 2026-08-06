Улиточный бизнес: в Самарской области выращивают изысканный деликатес

В Самарской области появляются новые туристические локации, предлагающие уникальные услуги для жителей и гостей региона. Познакомиться с обитателями улиточной фермы, посидеть у костра и продегустировать изысканные деликатесы — такой необычный опыт можно получить в селе Печорское Сызранского района.

Семейная ферма "Волжская улитка" открылась в 2024 году. Здесь из маленьких икринок выращивают взрослых особей, которых затем перерабатывают в редкие деликатесы: филе, икру и печень улиток.

"В этом году мы открыли двери своей фермы для экскурсий: мы принимаем туристические группы, даем им новый гастрономический опыт, незабываемые впечатления. Помимо того, что это новые вкусовые ощущения, это еще и полезный продукт, — делится сооснователь семейной фермы Елена Соколовская. — Мы создаем новую гастрономическую культуру, возрождая локальные традиции и добавляя им современный шик".

Цикл производства у улиток с момента размножения занимает 6-8 месяцев. Большую часть времени моллюски проводят в поле, здесь для них высажены растения, организован регулярный полив. За сезон на ферме выращивают около 1,5-2 тонн улиток.

Продукцию поставляют в рестораны Самары, Тольятти и Москвы. Обитателей улиточной фермы часто можно встретить на различных фестивалях и событиях.

В июле Елена Соколовская приняла участие в ярмарке локальных брендов на площадке регионального центра "Мой бизнес". Участие в таких событиях — это возможность рассказать о своем проекте широкой аудитории, познакомить с продукцией региональных производителей.

"Приятно видеть, как на туристической карте нашего региона появляются такие неординарные проекты. Это отличный пример того, как малый бизнес сегодня смотрит далеко за рамки привычной торговли или услуг. В таких проектах мы видим развитие самарской гастрономии, продвижение внутреннего туризма, желание развивать локальный продукт, — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — В развитии таких проектов большую роль играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти. Призываем предпринимателей пользоваться возможностями, созданными для них в регионе".

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".