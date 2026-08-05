На грибную ферму "Биогрин" не нашли покупателя

На торги по продаже имущества банкротящегося ООО "Научно-производственное объединение Биогрин" не было подано ни одной заявки. В связи с этим торги признаны несостоявшимися.

Напомним, открытый аукцион объявлялся конкурсным управляющим НПО "Биогрин". Имущество выставлялось единым лотом и было оценено в 274,9 млн рублей. Торги были назначены на 29 июля.

Напомним, НПО "Биогрин" было создано в 2014 г. и специализируется на производстве грибов. По данным ИАС Seldon Basis, изначально создателями юрлица выступали Игорь Бабашинский и Владимир Киреев. В 2016 г. в состав участников общества вошел Владимир Филиппов. Впоследствии он инициировал создание на базе НПО "Биогрин" первого в России крупного автоматизированного производства грибов по стерильной технологии. Ферма расположена в селе Богдановка Кинельского района.

В 2021 г. с заявлением о признании НПО "Биогрин" банкротом в Арбитражный суд Самарской области обратился банк "Солидарность". Свои требования он мотивировал долгом в 348,7 млн рублей. Впоследствии долги "Биогрина" перед банком выкупила воронежская компания "Битюгов берег". Она же и стала основным кредитором общества в рамках дела о банкротстве.