От фермы до прилавка за 48 часов: как самарский "Молочный край" ускоряет производство благодаря нацпроекту

Ежедневно на перерабатывающий завод ООО "Молочный край" в Красноярском районе поступает до 30 тонн свежего молока с ферм региона. Всего через двое суток этот объем превращается в полезные йогурты, творог и масло, которые уже ждут покупателей не только в Самарской области, но и в соседних регионах — от Пензы до Челябинска. Чтобы сделать процесс еще эффективнее, а качество продукции — выше, предприятие взяло курс на бережливое производство.
"Молочный край" — один из ключевых переработчиков региона, выпускающий продукцию под известными брендами "Красава", "Коровушкин край" и "Халяль". В 2026 году компания стала участником федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика").
Сейчас на предприятии завершилось обучение рабочей группы, и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками приступили к глубинной диагностике. Под пристальным вниманием — процесс производства творога. Специалисты "просвечивают" каждый этап, выявляя скрытые потери, лишние движения и простои оборудования.
"Мы хотим не просто работать быстрее, а работать эффективнее, используя каждый скрытый резерв. Экспертиза специалистов РЦК поможет нам оптимизировать процессы и укрепить позиции на рынке", — отмечает директор ООО "Молочный край" Роман Муковнин.
Внедрение бережливого производства на заводе — это не только цифры в отчётах. Для рядового покупателя это гарантия свежести продукта за счёт сокращения времени производственного цикла, стабильного качества благодаря устранению лишних этапов и автоматизации, а также доступных цен: оптимизация издержек позволяет удерживать конкурентоспособную стоимость привычных продуктов.
Амбициозный настрой руководства подтверждается и личными достижениями: в июне 2026 года Роман Муковнин стал победителем престижного федерального проекта "Лидеры России. Команда", что подчеркивает высокий управленческий потенциал предприятия.
Для Самарской области внедрение бережливых технологий стало визитной карточкой индустриального развития. Сегодня более 220 предприятий региона уже перестроили свои бизнес-процессы по методикам РЦК, а совокупный экономический эффект от внедрения этих технологий превысил 3 миллиарда рублей.
"Самарская область продолжает подтверждать статус лидера по внедрению бережливых технологий, доказывая, что современные методы управления — это самый короткий путь к сильной региональной экономике", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал: федеральный проект "Производительность труда" ведет к росту эффективности на предприятиях, увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.
Участие в проекте бесплатное. Подробная информация — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами