На "Самарском Дне поля — 2026" представили новые сорта сельхозкультур и обсудили развитие отечественной селекции

В Красноярском районе Самарской области прошел сельскохозяйственный форум "Самарский День поля — 2026". Одна из крупнейших аграрных площадок Поволжья собрала сотни делегатов — представителей органов власти, сельхозпредприятий, научных организаций, производителей семян, средств защиты растений и сельхозтехники. Главными темами форума стали повышение эффективности сельхозпроизводства, развитие отечественной селекции и семеноводства, внедрение современных технологий и подготовка кадров для агропромышленного комплекса.
На пленарном заседании заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов акцентировал внимание на развитии селекции и семеноводства, внедрении отечественных сортов, создание которых стало возможным благодаря современному научному потенциалу. Он также подчеркнул важность обеспечения аграриев отечественной сельхозтехникой и развития кадрового потенциала. Этому, в частности, способствует федеральный проект "Кадры для АПК", входящий в состав национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Опытные делянки стали центральной площадкой форума
Традиционно наибольшее внимание участников привлекли опытные делянки. В этом году здесь были представлены сотни сортов и гибридов ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна и кормовых культур различных групп спелости.
Все культуры выращивались в одинаковых почвенно-климатических условиях Самарской области с соблюдением единой технологии. Это позволило сельхозтоваропроизводителям объективно оценить особенности различных сортов и гибридов, сравнить их урожайность, качество и перспективы использования в своих хозяйствах.
Как отметил председатель Агропромсоюза Олег Михеенко, сегодня аграрии уделяют особое внимание не только урожайности, но и экономической эффективности производства.
"Важно правильно выбрать культуры и точно следовать технологиям их выращивания, работать не только над урожайностью, но и над качеством. А для правильного выбора самый лучший способ — ознакомиться с результатами агрополигона, на котором в реальных условиях, одинаковых для всех участников, выращиваются сотни сортов и гибридов", — подчеркнул он.
По словам директора по производству Агропромсоюза Максима Мороза, участникам представили не только результаты нынешнего сезона, но и полную историю подготовки опытных участков.
"Мы представили не просто результаты текущего года, а историю поля. Важно понимать, какая база была заложена: основные предпосевные работы, системы обработок и те эксперименты, которые мы проводим на регулярной основе. Только так аграрий может увидеть реальную динамику и выбрать новинки селекции, которые дадут результат именно в его хозяйстве", — отметил Максим Мороз.
Систему минерального питания растений на агрополигоне разработала крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений компании "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").
"Задача нашей системы минерального питания — способствовать максимальной реализации потенциала урожайности растений, обеспечить рост и развитие корневой системы, повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Система построена с учетом результатов агрохимического анализа агрополигона, который мы провели перед севом, таким образом, учитываются не только потребности культур, но и потенциал почвы на этом конкретном поле", — говорит Наталия Привалова, специалист по агросопровождению "ФосАгро-СевероЗапад".
Также в рамках опытных делянок на площадке форума были заложены опыты с применением органо-минеральных удобрений компании "Инноваторс". По словам представителя компании-участника агрополигона Виталия Кузнецова, основа данного удобрения — органическая составляющая.
Помимо демонстрационных посевов, на форуме была представлена экспозиция современной сельскохозяйственной техники. Участники смогли познакомиться с новыми моделями машин и агрегатов, а также увидеть их применение в условиях опытных полей.
Как рассказал директор "Группа Агротехника" Юрий Соскин, компания принимает участие в "Самарском Дне поля" уже третий год. По его словам, одна из главных задач подобных мероприятий — дать аграриям возможность увидеть современные технологии в действии и обменяться практическим опытом.
"Мы хотели создать площадку, куда фермеры смогут приехать, посмотреть технологии посева, всходы и результаты применения. Есть компании, которые уже эксплуатируют эту технику, и они могут поделиться своим полевым опытом, рассказать, что можно улучшить. Технологии производства постоянно меняются, и чтобы оставаться конкурентоспособными, аграриям необходимо изучать новый опыт, внедрять новые решения и совершенствовать технологии. В этом и суть нашего участия — мы привезли агрегаты, чтобы показать, чем можно повысить эффективность работы каждого хозяйства", — сказал Юрий Соскин.
Так, чтобы показать на практике работу посевной техники по ряду культур, группа компаний "АгроТехника" предоставила на агрополигон пропашную сеялку.
Отечественная селекция и новые разработки
В условиях меняющегося климата выбор сорта становится одним из ключевых факторов эффективности сельхозпроизводства. Свои разработки на форуме представила компания "Эконива-Семена", показавшая озимую и яровую пшеницу, бобовые и масличные культуры.
Региональный представитель компании Василий Панов рассказал, что особое внимание уделяется ультраскороспелым сортам сои с периодом вегетации 90 дней, которые могут использоваться как предшественник для озимой пшеницы, а также высокобелковым сортам.
"Наша цель — показать потенциал генетики, чтобы аграриям было проще сделать осознанный выбор. Сегодня мы делаем ставку на озимую и яровую пшеницу, бобовые и масличные. Например, наши ультраскороспелые сорта сои с вегетационным периодом 90 дней — это идеальный предшественник для озимой пшеницы. Также мы демонстрируем высокобелковые сорта, потенциал которых можно будет окончательно оценить в ходе осенней уборки", — рассказал Василий Панов.
Как отметили на пленарном заседании, в Самарской области площади под подсолнечником составили 836 тыс. га — это вторая по популярности культура в регионе. И агрополигон на деле демонстрирует — доля отечественных производителей сортов и средств защиты с каждым годом растет, делая важный шаг на пути импортозамещения. Так, селекционная компания "ЗАВАГРО" представила на опытных делянках сразу несколько гибридов подсолнечника, подходящих под условия Поволжья.
Семеноводство, садоводство и перспективы отрасли
Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала дискуссионная панель "Семеноводство в России: вчера, сегодня, завтра", организованная Национальным союзом селекционеров и семеноводов. Эксперты обсудили возможные пути развития отечественного рынка семян — от консолидации вокруг крупных федеральных компаний до формирования конкурентной среды с участием государственных научно-исследовательских институтов, частных селекционных компаний и специализированных семеноводческих хозяйств.
Научную программу продолжил круглый стол "Золотой фонд Поволжья", где специалисты НИИ "Жигулевские сады" представили свои достижения в области садоводства и селекции плодово-ягодных культур.
Обсудили животноводство и развитие агротуризма
Отдельные секции форума были посвящены животноводству. Их участники обсудили современные технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота и пришли к выводу, что высокая продуктивность стада во многом зависит от эффективных программ кормления и формирования собственной качественной кормовой базы.
Еще одной темой деловой программы стало развитие агротуризма. Участникам представили опыт хозяйств, совмещающих сельскохозяйственное производство с туристическими маршрутами. По мнению специалистов, такой подход способствует диверсификации доходов предприятий и популяризации сельского образа жизни.
Практическим примером стала экскурсия на сыроварню Viva Speranza, где участники познакомились с тем, как переработка молока может стать частью туристического проекта.
Форум завершился фестивалем ручной косьбы
Завершением "Самарского Дня поля — 2026" стал фестиваль ручной косьбы "Жигулёвский косарь". Мастер-класс для участников провел представитель комитета культуры Камышлинского района Марат Шавалиев.
"Косить нужно либо по росе, либо вечером. Важно чувствовать ветер и правильно настроить инструмент — рукоятка должна быть строго на уровне пупка. Мой захват — около 3 метров, при стандарте в полтора. Это искусство, которое требует и физической силы, и понимания природы", — поделился секретами мастер.
После мастер-класса участники форума смогли сами попробовать традиционный способ сенокошения, на время сменив современную сельскохозяйственную технику на косы.
Форум стал площадкой для обмена опытом между представителями науки, бизнеса и сельхозпредприятий, а также позволил аграриям познакомиться с современными селекционными разработками, технологиями растениеводства и животноводства, которые уже применяются в хозяйствах Самарской области и других регионов страны.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами