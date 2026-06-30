На "Самарском Дне поля — 2026" представили новые сорта сельхозкультур и обсудили развитие отечественной селекции

В Красноярском районе Самарской области прошел сельскохозяйственный форум "Самарский День поля — 2026". Одна из крупнейших аграрных площадок Поволжья собрала сотни делегатов — представителей органов власти, сельхозпредприятий, научных организаций, производителей семян, средств защиты растений и сельхозтехники. Главными темами форума стали повышение эффективности сельхозпроизводства, развитие отечественной селекции и семеноводства, внедрение современных технологий и подготовка кадров для агропромышленного комплекса.

На пленарном заседании заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов акцентировал внимание на развитии селекции и семеноводства, внедрении отечественных сортов, создание которых стало возможным благодаря современному научному потенциалу. Он также подчеркнул важность обеспечения аграриев отечественной сельхозтехникой и развития кадрового потенциала. Этому, в частности, способствует федеральный проект "Кадры для АПК", входящий в состав национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Опытные делянки стали центральной площадкой форума

Традиционно наибольшее внимание участников привлекли опытные делянки. В этом году здесь были представлены сотни сортов и гибридов ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, льна и кормовых культур различных групп спелости.

Все культуры выращивались в одинаковых почвенно-климатических условиях Самарской области с соблюдением единой технологии. Это позволило сельхозтоваропроизводителям объективно оценить особенности различных сортов и гибридов, сравнить их урожайность, качество и перспективы использования в своих хозяйствах.

Как отметил председатель Агропромсоюза Олег Михеенко, сегодня аграрии уделяют особое внимание не только урожайности, но и экономической эффективности производства.

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"Важно правильно выбрать культуры и точно следовать технологиям их выращивания, работать не только над урожайностью, но и над качеством. А для правильного выбора самый лучший способ — ознакомиться с результатами агрополигона, на котором в реальных условиях, одинаковых для всех участников, выращиваются сотни сортов и гибридов", — подчеркнул он.

По словам директора по производству Агропромсоюза Максима Мороза, участникам представили не только результаты нынешнего сезона, но и полную историю подготовки опытных участков.

"Мы представили не просто результаты текущего года, а историю поля. Важно понимать, какая база была заложена: основные предпосевные работы, системы обработок и те эксперименты, которые мы проводим на регулярной основе. Только так аграрий может увидеть реальную динамику и выбрать новинки селекции, которые дадут результат именно в его хозяйстве", — отметил Максим Мороз.

Систему минерального питания растений на агрополигоне разработала крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений компании "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").

"Задача нашей системы минерального питания — способствовать максимальной реализации потенциала урожайности растений, обеспечить рост и развитие корневой системы, повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Система построена с учетом результатов агрохимического анализа агрополигона, который мы провели перед севом, таким образом, учитываются не только потребности культур, но и потенциал почвы на этом конкретном поле", — говорит Наталия Привалова, специалист по агросопровождению "ФосАгро-СевероЗапад".

Также в рамках опытных делянок на площадке форума были заложены опыты с применением органо-минеральных удобрений компании "Инноваторс". По словам представителя компании-участника агрополигона Виталия Кузнецова, основа данного удобрения — органическая составляющая.

Помимо демонстрационных посевов, на форуме была представлена экспозиция современной сельскохозяйственной техники. Участники смогли познакомиться с новыми моделями машин и агрегатов, а также увидеть их применение в условиях опытных полей.

Как рассказал директор "Группа Агротехника" Юрий Соскин, компания принимает участие в "Самарском Дне поля" уже третий год. По его словам, одна из главных задач подобных мероприятий — дать аграриям возможность увидеть современные технологии в действии и обменяться практическим опытом.

"Мы хотели создать площадку, куда фермеры смогут приехать, посмотреть технологии посева, всходы и результаты применения. Есть компании, которые уже эксплуатируют эту технику, и они могут поделиться своим полевым опытом, рассказать, что можно улучшить. Технологии производства постоянно меняются, и чтобы оставаться конкурентоспособными, аграриям необходимо изучать новый опыт, внедрять новые решения и совершенствовать технологии. В этом и суть нашего участия — мы привезли агрегаты, чтобы показать, чем можно повысить эффективность работы каждого хозяйства", — сказал Юрий Соскин.

Так, чтобы показать на практике работу посевной техники по ряду культур, группа компаний "АгроТехника" предоставила на агрополигон пропашную сеялку.

Отечественная селекция и новые разработки

В условиях меняющегося климата выбор сорта становится одним из ключевых факторов эффективности сельхозпроизводства. Свои разработки на форуме представила компания "Эконива-Семена", показавшая озимую и яровую пшеницу, бобовые и масличные культуры.

Региональный представитель компании Василий Панов рассказал, что особое внимание уделяется ультраскороспелым сортам сои с периодом вегетации 90 дней, которые могут использоваться как предшественник для озимой пшеницы, а также высокобелковым сортам.

"Наша цель — показать потенциал генетики, чтобы аграриям было проще сделать осознанный выбор. Сегодня мы делаем ставку на озимую и яровую пшеницу, бобовые и масличные. Например, наши ультраскороспелые сорта сои с вегетационным периодом 90 дней — это идеальный предшественник для озимой пшеницы. Также мы демонстрируем высокобелковые сорта, потенциал которых можно будет окончательно оценить в ходе осенней уборки", — рассказал Василий Панов.

Как отметили на пленарном заседании, в Самарской области площади под подсолнечником составили 836 тыс. га — это вторая по популярности культура в регионе. И агрополигон на деле демонстрирует — доля отечественных производителей сортов и средств защиты с каждым годом растет, делая важный шаг на пути импортозамещения. Так, селекционная компания "ЗАВАГРО" представила на опытных делянках сразу несколько гибридов подсолнечника, подходящих под условия Поволжья.

Семеноводство, садоводство и перспективы отрасли

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стала дискуссионная панель "Семеноводство в России: вчера, сегодня, завтра", организованная Национальным союзом селекционеров и семеноводов. Эксперты обсудили возможные пути развития отечественного рынка семян — от консолидации вокруг крупных федеральных компаний до формирования конкурентной среды с участием государственных научно-исследовательских институтов, частных селекционных компаний и специализированных семеноводческих хозяйств.

Научную программу продолжил круглый стол "Золотой фонд Поволжья", где специалисты НИИ "Жигулевские сады" представили свои достижения в области садоводства и селекции плодово-ягодных культур.

Обсудили животноводство и развитие агротуризма

Отдельные секции форума были посвящены животноводству. Их участники обсудили современные технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота и пришли к выводу, что высокая продуктивность стада во многом зависит от эффективных программ кормления и формирования собственной качественной кормовой базы.

Еще одной темой деловой программы стало развитие агротуризма. Участникам представили опыт хозяйств, совмещающих сельскохозяйственное производство с туристическими маршрутами. По мнению специалистов, такой подход способствует диверсификации доходов предприятий и популяризации сельского образа жизни.

Практическим примером стала экскурсия на сыроварню Viva Speranza, где участники познакомились с тем, как переработка молока может стать частью туристического проекта.

Форум завершился фестивалем ручной косьбы

Завершением "Самарского Дня поля — 2026" стал фестиваль ручной косьбы "Жигулёвский косарь". Мастер-класс для участников провел представитель комитета культуры Камышлинского района Марат Шавалиев.

"Косить нужно либо по росе, либо вечером. Важно чувствовать ветер и правильно настроить инструмент — рукоятка должна быть строго на уровне пупка. Мой захват — около 3 метров, при стандарте в полтора. Это искусство, которое требует и физической силы, и понимания природы", — поделился секретами мастер.

После мастер-класса участники форума смогли сами попробовать традиционный способ сенокошения, на время сменив современную сельскохозяйственную технику на косы.

Форум стал площадкой для обмена опытом между представителями науки, бизнеса и сельхозпредприятий, а также позволил аграриям познакомиться с современными селекционными разработками, технологиями растениеводства и животноводства, которые уже применяются в хозяйствах Самарской области и других регионов страны.