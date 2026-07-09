Самарская область к уборке урожая готова: ведется системная работа по обеспечению топливом, техникой и оборотными средствами

Агропромышленный комплекс региона обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы собрать запланированный урожай. На пленарной сессии семинара-совещания, которое прошло на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова, министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области был детально представлен механизм обеспечения аграриев топливом.
На сегодняшний день в Самарской области уборка озимых идет в пяти муниципальных районах: Большеглушицком, Большечерниговском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском. Средняя урожайность составляет 30–35 ц/га.
По оперативным данным, текущие запасы ГСМ в хозяйствах региона составляют порядка 50% от общей потребности на второе полугодие. При этом профильными федеральными министерствами утверждены объемы поставок по прямым договорам на период с июля по ноябрь, которые полностью закрывают нужды аграриев.
"По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы выстроили прозрачную и системную работу по обеспечению аграриев горюче-смазочными материалами. Утвержденные объемы поставок по прямым договорам с вертикально интегрированными нефтяными компаниями полностью закрывают потребности региона на второе полугодие. Наша задача сейчас — слаженная координация между муниципалитетами и хозяйствами, чтобы техника работала без простоев", — подчеркнул Сергей Акимов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Для исключения спекуляций и сбоев выстроена прозрачная логистика: сформированы реестры хозяйств с привязкой к конкретным заправочным станциям в разрезе каждого района, уточнена помесячная потребность предприятий. Чтобы государственная поддержка была адресной, топливо будут получать те предприятия, которые отчитываются о своей деятельности в ЕФИС и предоставляют данные в управления сельского хозяйства муниципалитетов. Также это позволит избежать различных инсинуаций.
"Что касается нашей готовности к жатве: у нас все есть для того, чтобы собрать урожай — топливо, средства защиты, техника. Хранилища подготовлены, мы готовы дать региону и стране качественный хлеб", — поделился Николай Золотов, генеральный директор ООО "Степные просторы".
На полевом семинаре-совещании также обсудили возможности получения государственной поддержки и использования других финансовых инструментов, позволяющих аграриям оперативно обновлять машинно-тракторный парк и привлекать оборотные средства.
Свои решения представили лидирующие лизинговые компании — "Росагролизинг" и "Балтийский лизинг". В результате цифровизации финансовых услуг заявки на льготный лизинг одобряются за 15 минут. Аграриям предложили беспрецедентные условия, в том числе по программе "Юбилейный" — от 2,5% годовых, с нулевым авансом и отсрочкой погашения основного долга до ноября 2026 года.
В рамках семинара свои новейшие разработки представили "Ростсельмаш", "Веха", "ВолгаАгроМаш", "ТехноТрак", "Агротайм", "СамТРАК", "АгроАйТи", "Подшипникмаш", "Кайпос", "Агротрейд-Техником" и "Чистое поле". Аграриям продемонстрировали современные высокопроизводительные комбайны, системы спутниковой навигации, автоматического вождения и цифровые решения для точного земледелия.
По информации регионального минсельхозпрода, технический парк региона укомплектован, а отечественные производители предлагают полный спектр машин для закрытия всех технологических операций в оптимальные агросроки.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами