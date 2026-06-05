"Битва за урожай": в Самарской области пройдет "Самарский день поля-2026"

26 июня в Самарской области состоится одно из главных аграрных событий года - "Самарский день поля-2026". Организаторы - министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Агропромсоюз Поволжья. Мероприятие пройдет на базе ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" (Красноярский район) в 10 минутах пути от аэропорта Курумоч, у трассы М5.
"Участие в выставке - это инвестиция в будущее вашего хозяйства, которая окупится многократно! Мы создали уникальную платформу, где вы получите эксклюзивный доступ к проверенным решениям и практическим инструментам для прорыва", - обещают организаторы.
В программе:
- "Битва за урожай" на крупнейшем Агрополигоне региона - оптимальные решения для повышения маржинальности зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур в полевых условиях Самарской области;
- "Шоу стальных гигантов" - динамичная демонстрация современных плугов, сеялок, опрыскивателей и агродронов;
- "Три вектора роста" - последние достижения в селекции, обработке почв и защите растений, секреты производства высококачественного сенажа и увеличения молочной продуктивности.
- "Жигулевским садам - 95 лет!" (круглый стол)
- открытые дискуссии по получению грантов, юридической защите бизнеса и привлечению кадров;
- обсуждение перспектив развития сельского туризма - потенциально нового источника дохода.
- "Кадровый урожай"
- "Жигулевский Косарь", фестиваль народного мастерства.
Не упустите возможность стать частью главного аграрного события года!
Подробная информация на сайте Soya-pfo.ru.
Регистрация https://zernovoy-soevyy-soyuz-pfo.timepad.ru/event/3897773/.
Организационные вопросы по тел. +7 927 728 48 29.
По вопросу участия в выставке обращаться по тел. +7 927 156 70 20.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами