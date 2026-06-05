"Битва за урожай": в Самарской области пройдет "Самарский день поля-2026"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

26 июня в Самарской области состоится одно из главных аграрных событий года - "Самарский день поля-2026". Организаторы - министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Агропромсоюз Поволжья. Мероприятие пройдет на базе ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" (Красноярский район) в 10 минутах пути от аэропорта Курумоч, у трассы М5.