Грибная ферма "Биогрин" выставлена на продажу за 275 млн рублей

Конкурсный управляющий находящегося в последней стадии банкротства ООО "Научно-производственное объединение Биогрин" объявил открытый аукцион по продаже имущества предприятия единым лотом. Начальная цена составляет 274,9 млн рублей. Торги назначены на 29 июля.

Согласно извещению о проведении торгов, на продажу выставлены объекты недвижимости, земельные участки и оборудование НПО "Биогрин", расположенные в селе Богдановка Кинельского района. В лот включено как имущество, заложенное в пользу ООО "Битюгов берег", так и незаложенные активы предприятия. Шаг аукциона — 5% от начальной цены, около 13,7 млн рублей. Задаток для участия составит 54,9 млн рублей. Заявки будут приниматься с 22 июня по 27 июля.

Напомним, НПО "Биогрин" было создано в 2014 г. и специализируется на производстве грибов. По данным ИАС Seldon Basis, изначально создателями юрлица выступали Игорь Бабашинский и Владимир Киреев. В 2016 г. в состав участников общества вошел Владимир Филиппов. Впоследствии он инициировал создание на базе НПО "Биогрин" первого в России крупного автоматизированного производства грибов по стерильной технологии. Объем инвестиций в проект оценивался в сумму порядка 800 млн рублей. Старт пришелся на пандемию: продажи премиальных грибов обвалились, компания не смогла обслуживать кредит, и в 2021 г. началось банкротство. С заявлением о признании НПО "Биогрин" банкротом в Арбитражный суд Самарской области обратился банк "Солидарность". Свои требования он мотивировал долгом перед ним в 348,7 млн рублей.

Впоследствии долги "Биогрина" перед банком выкупила воронежская компания "Битюгов берег", подконтрольная бизнесмену Петру Шатрову. Она же и стала основным кредитором общества в рамках дела о банкротстве. Но в 2022 г. стороны заключили мировое соглашение, и банкротство на время остановилось.

Однако партнерство не сложилось и мировое соглашение в начале 2025 г. было расторгнуто, а процедура банкротства возобновлена. Требования "Битюгов берега" на сумму свыше 345 млн руб. были включены в реестр кредиторов.

Параллельно разворачивалась история личного банкротства Владимира Филиппова. В феврале 2024 г. он сам подал заявление о собственной несостоятельности. В марте 2024 г. Филиппов был признан банкротом. Однако в мае 2026 г. производство по делу было прекращено: все кредиторы, включенные в реестр, отказались от своих требований. В том числе и "Битюгов берег".