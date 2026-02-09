ПФО — зерновой лидер: рост урожаев и ставка на эффективные технологии

Приволжский федеральный округ на первом месте по производству зерна среди федеральных округов. В 2025 году здесь получили 33 млн тонн, что на 20% выше показателя 2024 года. В общем зачете ПФО обеспечил четверть валового сбора зерна в стране.

Этот значительный рост — результат не только благоприятных погодных условий, но и целенаправленного перехода хозяйств на научно обоснованные, интенсивные технологии возделывания культур. В их основе лежат сбалансированные системы минерального питания, которые обеспечивают растения необходимыми элементами в критические фазы развития.

Классика в агрономии

Фундаментом для формирования высоких и стабильных урожаев в условиях разнообразных почвенно-климатических зон ПФО стало грамотное применение азотно-фосфорных удобрений. Особое значение в этом ряду имеет аммофос NP 12:52, универсальное удобрение для любых почв, культур и условий. Фосфор является стратегическим элементом, непосредственно влияющим на развитие мощной корневой системы, устойчивость растений к стрессам.

Естественное содержание доступного фосфора в почвах многих регионов округа, как правило, недостаточно, поэтому его внесение становится обязательным агротехническим приемом. Аммофос с высокой концентрацией доступного фосфора обеспечивает культуры полноценным питанием на протяжении всего вегетационного периода, что особенно важно в зонах рискованного земледелия.

Ведущим производителем фосфорсодержащих удобрений в стране, в том числе аммофоса, выступает группа "ФосАгро". Прямые поставки аграриям обеспечивает крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро"). По данным компании, до трети в общем объеме поставок всех видов удобрений российским аграриям традиционно приходится на аммофос.

В регионах ПФО широкий выбор фосфорсодержащих удобрений представлен в ассортименте "ФосАгро-СевероЗапад", региональной компании сети. Для повышения эффективности применения удобрений компания развивает современные агрохимические сервисы. Системы питания эксперты разрабатывают индивидуально для каждой культуры и поля, на основе данных агрохимического обследования почв. Пробы почв отбирают с полей с помощью автоматизированного оборудования, а анализ проводят в собственной агрохимической лаборатории "ФосАгро-Регион". Такой подход позволяет повышать урожайность на 10-25% в зависимости от культуры при оптимизации расходов до 30%.

Из практики компании, системы питания на основе аммофоса стали классическим приемом агрономии и проверенным способом получения стабильно высоких урожаев.

Эталон качества

Ключевые преимущества аммофоса производства "ФосАгро" делают его оптимальным выбором для современных хозяйств. Высокая водорастворимость (более 90%) позволяет использовать удобрений даже в засушливых условиях. Доля усвояемых фосфатов не менее 97% обеспечивает быструю доступность питания растениям. Азот в аммонийной форме усиливает поглощение фосфора. Концентрированный состав удобрения обеспечивает прямую экономию на логистике, хранении и внесении, а однородный состав и высокая прочность гранул гарантирует точность работы посевных комплексов и равномерность распределения по полю.

Удобрение производится из уникального хибинского апатитового концентрата магматического происхождения, в нем практически отсутствуют примеси тяжелых металлов — кадмия, мышьяка, свинца. Это позволяет аграриям выращивать сельхозпродукцию с улучшенными характеристиками.

Лучше качество, выше урожай и прибыль

Практическая эффективность аммофоса NP 12:52 от "ФосАгро" подтверждена результатами ведущих сельхозпредприятий. В прошлом году в Самарской области, на полях "Сев-07" припосевное внесение аммофоса с дополнительной подкормкой NP 12:61 (МАФ) способствовало получению высокой урожайности сои на российских сортах — до 32,4 ц/га. Заслуживают внимания и качественные показатели в этом примере: содержание белка до 38,5%.

В целом, благодаря применению систем питания на основе аммофоса, урожайность основных сельхозкультур в прошлом году в разных регионах страны в 1,5-2,5 раза превышала средние показатели.

Таким образом, сбалансированное минеральное питание растений — проверенный способ повышения не только валовых сборов, но и качества сельхозпродукции, а также выход на запланированные показатели рентабельности.