Для лучших урожаев: Самарская область нарастит поставки минеральных удобрений

В 63 регионе успешно пройден экватор уборочной кампании 2025 года: убрано более 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 2 млн тонн зерна. В 2025 году аграрии региона планируют собрать не менее 2,85 млн тонн зерна, 1,23 млн тонн масличных культур, 245 тыс. тонн картофеля и 301,2 тыс. тонн овощей и бахчевых культур.
Вместе с тем уже сегодня фермеры Самарской области активно готовятся к следующему сельскохозяйственному сезону, формируя ключевые мероприятия для развития АПК. Одним из них является обеспечение отрасли минеральными удобрениями.
Важность их использования обусловлена тем, что сегодня селекционеры выводят более интенсивные сорта, чем раньше. Во время их возделывания вынос питательных веществ из почвы возрастает. А удобрения являются доступным источником роста сельхозрастений и формирования урожая. Без них происходит минерализация органического вещества в почве, в результате чего плодородный слой почвы — гумус — снижается, соответственно, падает плодородие.
Эти и другие вопросы обсудили во время рабочей встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов и генеральный директор крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").
В частности речь шла о прямых поставках минеральных удобрений "ФосАгро" в Самарскую область и перспективе развития логистических каналов для повышения надежности поставок и снижения издержек самарских аграриев.
"Министерство готово оказывать содействие в реализации инвестиционных значимых проектов, которые отвечают интересам аграрной отрасли области", — отметил Алексей Попов.
