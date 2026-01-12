Алексей Попов: «Реализация федерального проекта «Кадры в АПК» стала одной из ключевых тенденций развития сельского хозяйства региона»

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области рассказал в интервью «Итогам года», как в регионе выстроена система подготовки кадров для отрасли, какими мерами государство поддерживает животноводство, когда в регионе появятся новые фермы, а также - об инвестиционных проектах в пищевой промышленности и об инновациях в сельском хозяйстве.

Ключ к развитию АПК

— Алексей Петрович, какие события и тенденции определяли, на ваш взгляд, развитие сельского хозяйства в регионе в 2025 году?

— Реализация федерального проекта "Кадры в АПК", входящего в состав национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", стартовавшая в 2025 году, стала одной из ключевых тенденций развития агропромышленного комплекса Самарской области.

Впервые в регионе запущен механизм непрерывной подготовки кадров — от профориентации в школе до трудоустройства и закрепления на селе. В 2025 году отремонтировали и оснастили современным оборудованием агротехнологические классы в шести сельских школах.

Для привлечения в отрасль квалифицированных работников федеральным проектом предусмотрены стимулирующие выплаты для специалистов Самарского аграрного университета, реализующих научные проекты, а также для учителей агротехнологических классов. В 2025 году такие выплаты получили 37 специалистов и 18 учителей.

Отдельно отмечу внимание к вопросам подготовки кадров со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства региона. По его поручению дважды увеличивался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов в сельской местности. Согласно проекту областного бюджета, с 2026 года выпускники вузов в АПК смогут получать единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей — 207 тысяч рублей. Кроме того, с следующего года эти выплаты смогут получать молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна.

Господдержка животноводства

— Как вы могли бы охарактеризовать работу, направленную на увеличение объемов производства продукции животноводства в регионе в 2025 году?

— В Самарской области такая работа проводится на постоянной основе. Ежегодно отмечается положительная динамика роста основных производственных показателей отрасли животноводства.

Одним из показателей является рост продуктивности дойного стада по сельскохозяйственным организациям. По состоянию на первое декабря 2025 года продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным организациям составила 7710 килограммов, это на 520 килограммов выше уровня аналогичного периода 2024 года. Прогнозируется, что по итогам 2025 года продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным организациям составит 8110 килограммов.

Для сохранения заданных темпов развития отрасли важно продолжить работу по повышению продуктивности.

Положительной динамике увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции в значительной степени способствует государственная поддержка по широкому спектру направлений, например, на поддержку собственного производства молока, на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, или на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и так далее.

— Какие мероприятия фермерам области удалось реализовать в 2025 году за счет господдержки?

— Правительство Самарской области возместило часть затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт животноводческих помещений. Так, АО "Нива" выполнило капитальный ремонт здания для выращивания телят возрастом от 0 до 4 месяцев, расположенного в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской области. Хозяйство восстановило покрытие полов, отремонтировало индивидуальные и групповые боксы для содержания телят, заменило окна, провело необходимые электротехнические и сантехнические работы. Все это позволит создать комфортные условия для выращивания молодняка КРС, а также способствует снижению объемов выбраковки и падежа молодняка животных.

ООО "Печерское" завершило капитальный ремонт зданий коровников № 1, 4, 5, и 6, расположенных в селе Печерское Сызранского района Самарской области. Здесь также восстановили покрытия полов, выполнили замену окон, отремонтировали ворота, дезинфекционные барьеры, системы вентиляции, электро- и водоснабжения зданий коровников.

ООО "Проммол" осуществило модернизацию технологического оборудования доильного зала и здания коровника № 8, расположенных в селе Васильевка Ставропольского района Самарской области. В помещении доильно-молочного блока установлена высокотехнологичная система управления стадом, позволяющая, в том числе, осуществлять мониторинг здоровья животных и контролировать качество произведенного молока. При модернизации здания коровника № 8 демонтировано старое стойловое оборудование и установлено современное стойловое оборудование, что обеспечивает комфорт и безопасность животных на предприятии, а также способствует повышению качества работ по искусственному осеменению животных и проведению ветеринарно-профилактических мероприятий.

В настоящее время проводится капитальный ремонт коровника и в СПК имени Антонова, расположенного в селе Домашка Кинельского района Самарской области. Здесь выполняются различные виды строительных работ, которые позволят создать комфортные условия содержания животных и, как следствие, повысить объемы производства молока.

— Каковы итоги племенной работы в регионе в 2025 году?

— На территории Самарской области осуществляют деятельность 24 племенные организации по 28 видам, в том числе 20 племенных организаций по разведению сельскохозяйственных животных. Благодаря направленной работе, проводимой племенными организациями, удельный вес племенного скота в сельскохозяйственных организациях ежегодно растет.

Прогнозируется, что по итогам работы в 2025 году удельный вес племенных животных увеличится до 35,6 процента. А продуктивность дойного стада в племенных хозяйствах составит 8 658 килограммов. В 2024 году это показатель составил 8512 килограммов.

— Что сделано по геномной оценке КРС?

— Для расширения на территории региона направлений внедрения инновационных разработок в сфере животноводства в настоящее время налажено сотрудничество с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (Фонд "НИР") в части создания региональной системы геномной оценки крупного рогатого скота молочных пород.

Сельхозтоваропроизводителям, занимающимся разведением крупного рогатого скота молочного направления, в 2025 году за счет областного бюджета оказана поддержка на проведение ДНК-исследований. А из федерального бюджета выделены средства на мероприятия по развитию геномной селекции в области племенного животноводства.

Новые фермы

— Как продвигается реализация крупных инвестиционных проектов в сфере животноводства в Кинельском и Клявлинском районах?

— В Клявлинском районе продолжается строительство животноводческого комплекса КРС "Старое Резяпкино" на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5100 голов. Полностью завершено строительство одного из коровников вместимостью 1040 голов и здания доильно-молочного блока. Смонтировано оборудование доильного зала типа "карусель". От водозаборных скважин до территории комплекса проложены наружные сети водоснабжения.

Продолжаются работы по строительству аналогичного коровника, рассчитанного на содержание 1040 коров: выполнены работы по монтажу фундаментов, завершено устройство полов, начаты работы по монтажу металлического каркаса здания. Вместе с тем продолжаются работы по строительству коровника с родильным отделением: завершено устройство полов, ведутся работы по монтажу металлических конструкций каркаса здания.

В Кинельском районе ведется подготовка к началу строительства высокотехнологичного животноводческого комплекса — роботизированной молочной фермы на 980 голов дойного стада. Проектная документация на строительство комплекса получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Завершено строительство подъездных путей к территории строительной площадки. В ближайшей перспективе планируется получить разрешение на строительство комплекса и приступить к работам.

— Как идет возрождение производства на птицефабриках региона? Каковы планы инвестора относительно приобретенных активов Обшаровской птицефабрики? Какие работы в 2025 году инвестор "Сарапульская птицефабрика" провел на Тольяттинской птицефабрике?

— Эта работа продолжается при всесторонней поддержке правительства Самарской области.

По информации, поступившей от инвестора ООО "Самарский бройлер", на производственных площадках бывшей Обшаровской птицефабрики планируется разместить птичники родительского стада и корпуса ремонтного молодняка.

В настоящее время инвестор занимается поиском решений по газоснабжению и энергообеспечению производственных площадок, а также оформляет необходимые документы. Следует также отметить, что в 2025 году инвестор уже приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта по увеличению мощностей по производству мяса птицы. Планируется строительство дополнительных площадок откорма бройлеров, комбикормового завода, инкубатора и цеха глубокой переработки продукции птицеводства.

Продолжаются работы и по возрождению деятельности Тольяттинской птицефабрики. В настоящее время благодаря усилиям собственника восстановлено водоснабжение и электроснабжение птицефабрики, завершаются работы по ее газификации. После подачи тепла в птичники и завершения работ по монтажу технологического оборудования планируется приобретение 25 тысяч голов кур родительского стада.

Параллельно с этим ведутся работы по оснащению птичников, кормоцеха и цеха убоя новым технологическим оборудованием, а также завершаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию цеха глубокой переработки мяса птицы.

Инновации в АПК

— Какие цифровые решения сегодня используются для управления АПК Самарской области?

— Основу цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли в Самарской области представляет региональная геоинформационная система АПК Самарской области (ГИС АПК), которая используется с 2008 года и стала ключевым инструментом мониторинга использования сельскохозяйственных земель. Система позволяет создавать картографические данные с указанием границ пахотных полей и их посевных площадей. В системе каждое поле имеет уникальный номер и цифровой паспорт, содержащий информацию о площади, обрабатывающих лицах, правовых основаниях использования, культивируемых посевах и вносимых удобрениях.

С помощью этой системы выявляется неиспользуемая пашня, в отношении которой проводятся работы по ее вводу в сельскохозяйственный оборот. Также в настоящее время посредством ГИС АПК проводится инвентаризация угодий, не отнесенных к пашне (сенокосы, многолетние насаждения, пастбища), которые рассматриваются как потенциал для увеличения пашни под кормовые угодья и зерновой клин. Система также используется для анализа земельных участков, возможных к использованию для инвестиционных проектов в сфере АПК и других отраслей.

С 2019 года министерство участвует в реализации проекта "Комплексная система дистанционного мониторинга Самарской области" (КСДМ), интегрированного с ГИС АПК, которая направлена на проведение контрольно-надзорных мероприятий по результатам дистанционного мониторинга. Внедрение этой системы позволяет оптимизировать работу контролирующих органов, сократить сроки проведения проверок и повысить эффективность выявления и пресечения нарушений законодательства.

Также в настоящее время в аграрном секторе поэтапно вводятся федеральные государственные информационные системы, в которых сельхозтоваропроизводителям предписано предоставлять отчетность о своей деятельности.

К таким системам относятся, в частности, ЕФИС ЗСН, обеспечивающая учет земель сельскохозяйственного назначения; ФГИС "Зерно", система прослеживаемости зерна, позволяющая отслеживать перемещение зерновой продукции и обеспечивающая мониторинг зернового рынка и контроль качества зерна; ФГИС "Семеноводство", система, контролирующая оборот семян сельскохозяйственных растений; и ФГИС "Сатурн", предназначенная для учета и мониторинга пестицидов и агрохимикатов. Эти системы охватывают все этапы производства, от посева семян до реализации готовой продукции.

— А какие современные методы используют сами фермеры?

— Сельхозтоваропроизводители региона активно внедряют инновационные технологии в агропромышленный комплекс. Регион демонстрирует успешные примеры применения беспилотных авиационных систем для дифференцированного внесения средств защиты растений и мониторинга посевов, внедрения телематических систем для управления парком сельхозтехники и оснащения оборудования IoT-сенсорами для контроля агроопераций.

Эти решения позволяют хозяйствам достигать существенной экономии ресурсов, повышать урожайность и эффективность производства. Особенно важно, что технологии создают современную цифровую среду для работы специалистов, способствуя притоку молодых кадров в отрасль.

Кормят страну и не только

— Какие наиболее важные тенденции вы могли бы отметить в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Самарской области в 2025 году?

— Пищевая промышленность на протяжении последних лет остается одним из основных драйверов роста выпуска промышленной продукции в Самарской области.

На территории региона работают 802 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: 642 из них производят пищевые продукты, 160 — напитки.

Благодаря их деятельности Самарская область не только в полном объеме обеспечивает внутренние потребности в муке, хлебе и хлебопродуктах, молочной продукции, растительном масле, но и поставляет эти продукты в другие регионы страны и на экспорт.

— Расскажите, пожалуйста, о текущих или новых проектах в этой сфере.

— Сегодня на территории Самарской области в пищевой и перерабатывающей промышленности реализуются несколько инвестиционных проектов.

АО "Богатовский маслоэкстракционный завод" реализует проект "Перевалочная база (логистический комплекс) для организации приемки, временного хранения и отгрузки зерна автомобильным и водным транспортом". Логистический комплекс будет включать в себя подъездные пути, пункт приема зерна, склады для накопления и временного хранения зерна, перевалочное оборудование, причальное оборудование для речных судов вместимостью до 5 тысяч тонн. Срок реализации проекта 2025–2027 годы.

ООО "Фитнес Фуд" реализует проект "Создание и эксплуатация производства специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых продуктов на территории особой экономической зоны "Тольятти". В рамках проекта планируется производить до 420 тонн диетических батончиков под торговыми марками Bombbar, Chikalab, SnaqFabriq. Срок реализации — 2023–2029 годы.

АО "Эйч энд Эн" (публичное наименование "Логика молока") запускает новый цех по производству напитков и десертов на растительной основе, которая не содержат молоко и продукты животного происхождения под брендом/торговой маркой Planto на базе молочного комбината "САМАРАЛАКТО".

ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов" реализует проект "Строительство комбината по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур". Первая очередь по первичной переработке растительного сырья запущена в сентябре 2023 года и предусматривает переработку до 660 тысяч тонн в год масличных и зернобобовых культур.

Вторая очередь (2025–2026 годы) предусматривает расширение мощностей по переработке масличных культур до 990 тысяч тонн в год и увеличение мощностей по очистке и фасовке масла до 265 тысяч тонн в год.

Дальнейшие планы развития площадки (до 2030 года) предусматривают создание мощностей по производству пищевых изолятов и концентратов растительных белков для производства растительных аналогов мясной и молочной продукции.