В Самарской области обсудили внедрение передовых российских цифровых и роботизированных решений в сельском хозяйстве

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялось рабочее совещание, посвященное практическим механизмам внедрения отечественных технологий точного земледелия, роботизации и искусственного интеллекта (ИИ) в агропромышленном комплексе (АПК).
Мероприятие прошло по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с участием сенатора от региона Андрея Кислова, представителей компании-разработчика "Когнитив" и руководителей ведущих сельхозпредприятий области.
Целью совещания стала конкретизация путей внедрения российских инноваций, представленных в виде интегрированного программно-аппаратного комплекса для автономного управления техникой, мониторинга полей и контроля агроопераций.
"Цифровизация и решения на базе ИИ сегодня - это ключевые инструменты для повышения производительности, снижения рисков и ответа на кадровый дефицит в АПК. Мы заинтересованы в выстраивании понятной модели взаимодействия и формировании пакета пилотных проектов, объединяющих разработчиков, хозяйства и профильные службы", - подчеркнул Алексей Попов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Поддержка российских разработчиков позволяет создавать решения, адаптированные под реалии отечественного АПК: от автономных систем управления до наземных беспилотных платформ. Это снижает зависимость от импорта, укрепляет продовольственную безопасность и формирует устойчивую экосистему инноваций.
"Получено четкое понимание реальных запросов отрасли, - подводя итог совещания, сказал сенатор. - Готовы корректировать законодательство, особенно в сфере регулирования беспилотных технологий и ИИ в АПК, по конкретным предложениям от практиков. Важно решать двойную задачу: внедрять цифровые решения для компенсации кадрового дефицита и параллельно создавать условия для закрепления молодежи на селе".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета по промышленности уделяет особое внимание внедрению отечественных цифровых и беспилотных решений. На сентябрьском заседании комиссии под его руководством были озвучены конкретные меры поддержки, включая нулевые налоговые ставки для разработчиков, расширение регламентов полетов и механизмы стимулирования агропредприятий к использованию технологий точного земледелия.
В настоящее время в Самарской области действует субсидирование части затрат на приобретение сельхозпроизводителями беспилотных летательных аппаратов. Государственные учреждения оказывают аграриям бесплатные консультации по работе с федеральными отраслевыми информационными системами.
Ключевым драйвером развития агропромышленного комплекса России на ближайшие годы служит национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированный президентом Владимиром Путиным.
