Новинки LETʼS GO отмечены золотыми медалями на "Продэкспо-2026"

Два инновационных продукта торговой марки LETʼS GO получили золотые медали на крупнейшей продовольственной выставке страны "Продэкспо-2026", которая проходила с 9 по 12 февраля в Москве.

Высшей оценки экспертов удостоены две новинки бренда: молочный коктейль "Холодный кофе латте шоколад" и кисломолочный напиток "Letʼs Go", высокобелковый с малиной и вкусом пломбира. Инновационный кофе бодрит с первого глотка и при этом остаётся лёгким. Он содержит 10 граммов белка, отличается лёгкой текстурой и насыщенным кофейным вкусом. Кисломолочный напиток обогащён клетчаткой, не содержит лактозы и сахара, содержит полезные лакто- и бифидобактерии для улучшения пищеварения, а также 30 грамм белка на порцию, при этом сочетает мягкость и привычный вкус десерта и соответствует функциональным характеристикам продукции.

"Не прошло и года с момента первых дегустаций нашей продукции, и сегодня LETʼS GO уже обладает двумя золотыми медалями "Продэкспо-2026". Для нас это важное подтверждение выбранного направления и стимул двигаться вперед. Победа на выставке не случайна. За каждым продуктом стоит работа технологов, дизайнеров, маркетологов и, конечно, людей, которые уверены, что функциональное питание — это часть современного образа жизни", — отметили в компании.

Продукция LETʼS GO создаётся на тольяттинском заводе "ВолгаИндустрия", который осуществляет полный цикл переработки молока — от приёмки сырья до выпуска готовых изделий. Технологи завода воплотили идею функционального питания в серию высокобелковых напитков и кисломолочных продуктов.

Завод использует молоко от проверенных поставщиков, ведёт строгий контроль сырья и оснащён современным оборудованием с автоматизацией процессов и закрытыми линиями производства. Это позволяет сохранять натуральность и свежесть продуктов без использования консервантов, а также выпускать продукцию с длительным сроком хранения.

Ассортимент торговой марки LETʼS GO включает протеиновые молочные и кофейные коктейли, кисломолочные напитки и творожные сырки. Все они помогают быстро восстанавливаться после тренировок, стимулируют рост мышц и контролируют вес, обеспечивая организм всеми необходимыми витаминами и минералами.

"Линейка продуктов LETʼS GO ориентирована на тех, кто ведет динамичный образ жизни, заботится о правильном питании, хочет контролировать вес и поддерживать здоровье всей семьи. Продукция востребована не только среди спортсменов и молодых специалистов, но и в лечебных учреждениях для включения в рацион пациентов в период восстановления и реабилитации", — отмечают в компании.

Выставка "Продэкспо" является крупнейшей в России и Восточной Европе площадкой по продовольствию, напиткам и сырью для их производства. В 2026 году свои продукты представили около 2000 компаний из более чем 35 стран, включая Азию, Африку, Европу и Южную Америку. Мероприятие охватывает свыше 30 тематических разделов, от молочной продукции и сыра до органического и спортивного питания, а также оборудование и упаковку. Ежегодно на выставке заключаются многомиллиардные контракты и формируется ассортимент сетей на год вперёд.

Две золотые медали на "Продэкспо-2026" стали для бренда подтверждением качества продукции и её конкурентоспособности на федеральном уровне. В компании подчёркивают, что это лишь начало развития и планируют дальнейшее расширение линейки.