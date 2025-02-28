"Пестравка" вновь в числе победителей на "ПродЭкспо-2025"

Поволжская торговая марка "Пестравка" взяла четыре золотых и одну серебряную медаль в конкурсе "Лучший продукт года — 2025" на 32-й международной выставке продуктов питания "ПродЭкспо-2025", проходившей в Москве с 3 по 7 февраля.

"ПродЭкспо" — ключевое событие для продовольственного рынка России и СНГ. В этом году выставку посетили около 70 тыс. представителей бизнеса из 96 стран мира.

Экспертное жюри высоко оценило сразу несколько продуктов от ТМ "Пестравка". Золотыми медалями были награждены ультрапастеризованные сливки 10% жирности, а также три вида мороженого: пинта-ведерки с пломбиром "Манго-маракуйя", "Малиновый чизкейк" и эскимо "Кокос в шоколаде". Серебряную медаль завоевал натуральный йогурт "Пестравка", новинка в ассортименте бренда, появившаяся в конце прошлого года.

"Секрет успеха "Пестравки" — использование натурального молока от лучших фермерских хозяйств, проверенные рецептуры и преданность команды своему делу. Один из слоганов бренда — "Натуральные молочные продукты" — точно отражает его философию", — прокомментировали в пресс-службе компании, подчеркнув, что победа в конкурсе "Лучший продукт года" — это не только авторитетное подтверждение высокого качества продукции и соответствия международным стандартам, но и важное достижение для бренда, укрепляющее его позиции на рынке.