РСХБ: рынок биотехнологий в АПК вырастет до 190 млрд руб. к 2028 году

Биотехнологии в АПК являются инструментом для роста эффективности производства продуктов питания. Промышленное использование биологических процессов поможет аграриям увеличивать урожайность, получать функциональные продукты с новыми свойствами и качествами и снижать себестоимость продукции. В стоимостном выражении объем рынка биотехнологий в сельском хозяйстве, по прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), может вырасти до 190 млрд руб. в перспективе трех лет.
Использование биотехнологий в России активно развивается последние несколько лет и имеет высокий потенциал роста: по прогнозам ЦОЭ РСХБ, к 2028 году объем рынка всех биотехнологий составит свыше 4,2 млн тонн продукции, что эквивалентно 700 млрд руб. в стоимостном выражении. При этом на отрасль сельского хозяйства приходится практически треть объема российского рынка — 26%, что составляет 149 млрд рублей, а к 2028 году потенциал роста составит 190 млрд рублей, причем кумулятивный эффект для смежных отраслей может быть выше оценки.
В агробиотехнологии входят развитие биологических средств защиты растений (пестицидов и регуляторов роста), биоудобрений и ветеринарных технологий (вакцины и фармацевтические препараты для животных), биотехнологии для производства компонентной базы (аминокислоты, витамины, ферменты), использование биотехнологических методов в селекции растений и животных.
ЦОЭ РСХБ выделяет три ключевых направления развития биотехнологических методов в АПК в ближайшие три года:
- разработка и внедрение критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств;
- создание лекарственных средств для ветеринарного применения;
- использование биотехнологических методов для получения растений и животных с улучшенными и/или заданными свойствами.
"Области применения биотехнологий в АПК за последние несколько лет значительно расширились за счет снижения стоимости микробного синтеза в несколько раз, что позволяет производителям снизить себестоимость продукции. При этом повышается и эффективность производства за счет увеличения урожайности сортов и гибридов, применения биологизированных удобрений и уменьшения потерь при транспортировке и хранении продукции. При этом использование биологических препаратов позволяет аграриям уйти от использования химических аналогов и производить органическую продукцию", — отмечают эксперты ЦОЭ РСХБ.
Основными на российском рынке биотехнологий являются три группы продуктов: на основе биомассы микроорганизмов, культур клеток и их производных, микробных метаболитов и продуктов микробного синтеза и переработки биосырья, в том числе биокатализаторами.
Стремление к здоровому образу жизни увеличивает интерес к функциональным продуктам, где биотехнологии используются для получения пищевых ингредиентов, за счет которых продукты приобретают новые свойства, например, обогащение витаминами и микроэлементами, пребиотиками. Также с помощью микроорганизмов можно получить новые продукты питания: безлактозное молоко и сладкие белки, клеточное мясо, интерес к которым растет в связи с потребностью в специализированном питании, ростом числа пищевых аллергий и интересом поколения Z к снижению потребления продуктов животного происхождения. Так, например, сладкие белки браззеин и монеллин, производимые с помощью биотехнологий, имеют коэффициент сладости в 3 тыс. раз выше, чем у сахара, но при этом не увеличивают гликемический индекс.
Россельхозбанк развивает высокотехнологичные проекты по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции: финансирование от банка получил первый завод в России по глубокой переработке гороха мощностью 70 000 тонн сырья в год, в рамках которого планируется производить протеин, крахмал, клетчатку и отруби. Запуск первой очереди завода состоялся в конце 2023 года. В настоящее время ведется строительство второй очереди, со сроком окончания строительства — июль 2026 года.
Дальнейшее внедрение биотехнологий в отрасли АПК будет способствовать привлечению квалифицированных кадров в отрасль за счет создания высокотехнологичных рабочих мест в сфере исследований и разработок.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами