Оператор крупнейшего производителя свинины в регионе остановил расчеты с держателями своих облигаций

Оператор крупного производителя свинины, ООО "Центр-Резерв", остановил расчеты с держателями своих облигаций, пишет "Самарское обозрение". Инвесторы уже потребовали от компании досрочного возврата им более 624 млн рублей.

ООО "Центр-Резерв" позиционирует себя как крупнейшего производителя свинины в Самарской области. Изначально компания специализировалась на продаже зерна, однако с 2019 г. переключилась на управление свинокомплексом в Красноармейском районе губернии. За свою историю свинокомплекс неоднократно менял операторов, и эти процессы сопровождались нюансами в обслуживании долговых обязательств.

Инициировал строительство свинокомплекса в 2006 г. самарский холдинг "Аликор", бенефициаром которого называют известного самарского бизнесмена Алексея Неустроева. "Аликор" инвестировал в создание свинокомплекса порядка 1 млрд руб., а его оператором выступала компания "Доминант". Однако строительство велось в основном на заемные средства, крупнейшим кредитором проекта выступал Россельхозбанк. К 2008 г. "Аликор" прекратил обслуживание кредитов, после чего свинокомплекс отправился в банкротство. Несмотря на астрономические обязательства, Неустроеву удалось сохранить контроль над активами комплекса, которые в результате банкротства перетекли на баланс компании "Интер-Импекс", основным бенефициаром которой выступал все тот же Неустроев. Впоследствии ряд других кредитных организаций обжегся на финансировании этого проекта. Видимо, испытывая сложности с привлечением банковских кредитов, Неустроев вместе с партнерами вышел на рынок публичных заимствований. Эмитентом облигаций выступила компания "Центр-Резерв". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", начиная с 2022 г. "Центр-Резерв" эмитировал шесть займов на общую сумму 713 млн рублей. Пока погашен только первый из них — на 55 миллионов.

По данным презентации для инвесторов "Центр-Резерва" от 2022 г., объем производства свинокомлекса составлял 6,5 тыс. тонн свинины в год. В комплексе действуют четыре площадки общей площадью 31,5 тыс. метров. Штат сотрудников составляет 107 человек. В презентации указывается, что на 1 сентября 2022 г. свинопоголовье комплекса составило 32 тыс. голов (Ферма "Откорм"). Маточное стадо комплекса составляло 2,4 тыс. голов (ферма "Репродукт"). Производительность модульной бойни составляет 15 голов в час, это позволяет полностью закрыть потребности свинокомплекса в забое собственного скота.

Согласно информации системы "СПАРК-Интерфакс", долгое время учредителями "Центр-Резерва" выступали Алексей Неустроев и близкие к нему Александр Ситкин и Евгений Афанасьев. В 2018 г. Неустроев и Ко формально дистанцируются от бизнеса "Центр-Резерва", передав свои доли в компании малоизвестным предпринимателям Галине Сангулия, Анне Тимофеевой и Евгению Лопатину. Впрочем, по информации источников "СО", лица, близкие к Неустроеву, продолжали контролировать свинокомплекс. В 2019 г. в число учредителей "Центр-Резерва" с долей в 25% вошло ООО "Средневолжская логистическая компания", владельцем которой выступает председатель правления группы "ВИД" Алексей Ушамирский. Из учредителей "Центр-Резерва" СЛК вышла в 2024 году.

"Центр-Резерв" выступал исключительно оператором производственного бизнеса свинокомплекса, его недвижимость по-прежнему находилась на балансе "Интер-Импекса". Изначально "Интер-Импекс" также контролировался Неустроевым, Ситкиным и Афанасьевым. Однако в 2024 гэ "Интер-Импекс" перешел топ-менеджеру группы "ВИД" Антону Ананьеву. То есть уже в тот момент Неустроев и лояльные ему совладельцы "Центр-Резерва" из собственников свинокомлекса превратились в его арендаторов.

По данным "СО", на 2025 г. пришелся пик выручки "Центр-Резерва", которая составила около 1,5 млрд рублей. При этом прибыль компании держалась на уровне 112 млн рублей. Довольно успешными смотрятся и итоги первого полугодия 2026 года. За первые 6 месяцев 2026 г. "Центр-Резерв" выручил 721 млн руб., при прибыли в 48 миллионов. При этом на балансе компании числится нераспределенная прибыль на сумму порядка 1,1 млрд рублей.

В феврале 2026 г., несмотря на декларируемые финансовые успехи, компания допустила технический дефолт по купонам двух выпусков — БО-03 и БО-05. В тот момент сложности носили, скорее всего, организационный характер, задолженность погасили уже на следующий день после фиксации сбоя.

Тем более неожиданным выглядел стремительный переход в августе 2026 г. ситуации вокруг свинокомплекса в режим неконтролируемого пикирования. 25 августа "Центр-Резерв" должен был погасить 45 млн руб. по выпуску БО-02, но деньги держателям облигаций в срок не перечислил. Сначала это также считалось техническим дефолтом, однако его так никто и не урегулировал.

Как пишет "СО", в начале сентября проблемы возникли и с другими облигациями компании. "Центр-Резерв" не исполнил обязательства по БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06. В раскрытых сообщениях эмитент в качестве причины такого развития событий называл отсутствие необходимого объема денежных средств. В самом "Центр-Резерве" дефолт объясняют кассовым разрывом, связанным с падением цен на свинину. В сентябрьских раскрытиях компания сообщала, что рассчитывала погасить облигации за счет текущей выручки, но необходимых для этого средств на счетах не оказалось.

По данным эмитента, такой исход связан с тем, что средняя цена живых свиней второй категории снизилась со 152 руб. за килограмм в 2025 г. до 131 руб. в 2026-м. Цена свинины в полутушах, по информации компании, опустилась с 215 до 191 руб. за килограмм. Почему при падении цен на свинину не падала выручка компании, остается вопросом. Как и то, почему на расчеты с инвесторами не направлялись резервы из нераспределенной прибыли. Зато согласно отчетности "Центр-Резерва" у компании значительно увеличилась кредиторская и дебиторская задолженности. Согласно балансу организации, по итогам двух кварталов 2026 г. дебиторская задолженность "Центр-Резерва" возросла с 464 млн до 755 млн рублей. Кредиторская задолженность также увеличилась с 333 млн до 797 млн рублей. Ответа на вопрос, почему контрагенты перестали расплачиваться с самарским свинокомплексом, а тот со своей стороны стал резко наращивать свои обязательства, нет. При этом в структуре баланса "Центр-Резерва" большую роль занимают расчеты с родственными структурами. Согласно пояснительной записке к финансовой отчетности ЦР за 2025 г., при общей выручке компании в 1,1 млрд рубэ — 384 млн руб. приходится на Самарский комбикормовый завод. Ранее СКЗ также контролировался Алексеем Неустроевым и его партнерами, а в 2024 г. перешел под контроль структур и лиц, связанных с группой ВИД.

Не менее странные операции "Центр-Резерв" проводил с "Интер-Импексом". Согласно раскрытой компанией информации, "между ООО "Центр-Резерв" и ООО "Интер-Импекс" заключен договор купли-продажи недвижимого имущества (сооружение Фермы "Откорм"). Согласно этому документу, ООО "Центр-Резерв" в срок не позднее 31 декабря 2029 г. становится новым собственником указанного имущественного комплекса (включая сооружения и земельный участок). Стоимость имущественного комплекса по договору составила 800 млн руб., порядок расчетов не формализован — в течение указанного срока (до 31 декабря 2029 г.), график платежей не предусмотрен. В счет погашения задолженности продавца перед покупателем допустимо проведение взаимозачета в рамках существующей дебиторской задолженности ООО "Интер-Импекс" перед ООО "Центр-Резерв".

Еще одним слабым звеном внешне декларировавшегося финансового благополучия "Центр-Резерва" можно считать проведенную компанией в 2024 г. переоценку стоимости основных средств. Если на начало 2024 г. стоимость основных средств "Центр-Резерва" — 691 млн руб., то на конец года этот показатель увеличился до 2,1 миллиардов. Согласно финансовой отчетности эмитента, рост стал следствием именно переоценки активов. Преимущественно благодаря переоценке стоимости земельных участков (792 млн руб.), зданий (353 млн) и машин и оборудования (335 млн рублей). О какой недвижимости в данном случае идет речь, не совсем понятно. В пояснительной записке к финансовой отчетности "Центр-Резерва" указывается, что "общество на основании долгосрочных договоров аренды с ООО "Интер-Импекс" использует в своей деятельности два имущественных комплекса, расположенных в Красноармейском районе Самарской области: Ферма "Откорм" и Ферма "Репродуктор". Предметы аренды в качестве права пользования активом отражены в составе основных средств по строке 1150 бухгалтерского баланса на сумму 19 287 тыс. рублей". То есть переоценка стоимости произошла не за счет основного комплекса недвижимости, используемого свинокомплексом. Эта операция между тем позволила формально значительно улучшить финансовые показатели "Центр-Резерва". В отчетности компании "по строке 1340 "Переоценка внеоборотных активов" отражена переоценка внеоборотных активов, проведенная обществом в 2024 году. Общая сумма дооценки превысила 1,5 млрд рублей. Согласно учетной политике общества, накопленная дооценка списывается на нераспределенную прибыль организации по мере начисления амортизации по объекту основных средств. В этом случае подлежащая списанию часть накопленной дооценки представляет собой положительную разницу между величиной амортизации за период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств с учетом последней переоценки, и суммой амортизации за этот же период, рассчитанной исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств без учета переоценок. Сумма амортизации за 2025 г. по накопленной дооценке составила 4,3 млн руб. (за 2024 г. — 38 млн рублей). Иными словами, получается, что именно за счет проведенной переоценки "Центр-Резерв" в своей отчетности смог показать нераспределенную прибыль в 1 млрд рублей. А вот не будь таких операций, компании пришлось бы зафиксировать нераспределенный убыток в 500 млн рублей. При этом, согласно действующему законодательству, в налоговом учете результаты переоценки не учитываются. Соответственно, искусственно раздувая собственную нераспределенную прибыль, никаких налогов с этого "Центр-Резерв" не платил.

Как считает издание, кредиторы "Центр-Резерва" не очень верят в возможность погашения компанией своих облигаций. Представитель владельцев облигаций ПВО "Волста" уже направил компании требования о досрочном погашении всех пяти выпусков. Как пояснили "СО" в "Волсте", совокупный объем неисполненных обязательств "Центр-Резерва" по пяти выпускам составляет 624,229 млн рублей. "Если компания не исполнит требования в досудебный срок, мы планируем обратиться в арбитраж о взыскании денежных средств. После получения судебного решения ПВО инициирует банкротство "Центр-Резерва", — заявили "Волсте". Там также указывают, что "речь идет уже о системной проблеме. "Центр-Резерв" не может исполнять платежи сразу по нескольким выпускам. Это говорит о серьезных проблемах эмитента с ликвидностью. Если в ходе анализа будут выявлены признаки преступлений или иных неправомерных действий, мы намерены обратиться в правоохранительные органы".

Дефолт "Центр-Резерва" подтвердило и рейтинговое агентство АКРА. По сообщению агентства, 10 сентября 2026 гэ оно "понизило кредитный рейтинг ООО "Центр-Резерв" до уровня D (RU) и отозвало ранее действовавший прогноз "Развивающийся". Применительно к компаниям-эмитентам рейтинг D означает, что организация не может или не хочет выполнять финансовые обязательства перед кредиторами или держателями облигаций. Это считается высшей степенью риска и фактическим признаком банкротства.

Эксперты считают, что владельцы облигаций "Центр-Резерва" теперь вряд ли смогут вернуть вложенные в них средства. Руководитель комитета "Кредиты" Московской биржи, член экспертного совета при Банке России Денис Хадеев комментирует, что дефолт по облигациям — это всегда билет в один конец. По словам Хадеева, "большинство корпоративных облигаций являются необеспеченными. Поэтому в случае банкротства эмитента владельцы бумаг рискуют вернуть только часть вложенных средств". При этом эксперт отмечает, что в российской практике были случаи частичного возврата денег кредиторам эмитентов облигаций. Отдельно Хадеев обращает внимание на то, что в случае с "Центр-Резервом" речь идет о высокодоходных облигациях, где высокий риск изначально учитывается в их доходности".

Юристы не исключают, что в итоге претензии владельцев облигаций "Центр-Резерва" будут переадресованы основателю компании — Алексею Неустроеву. "Если имущества "Центр-Резерва" окажется недостаточно для расчетов с кредиторами, может возникнуть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших компанию. Однако дефолт по облигациям не означает, что за долги автоматически будут отвечать директор или собственники. Контролирующим признается лицо, имевшее фактическую возможность определять действия должника", — считает адвокат АБ "Лапицкий и партнеры" Илья Ворошилов. По его словам, "при рассмотрении такого вопроса значение имеет не только формальная должность или доля в капитале, но и реальное влияние того или иного лица на решения компании. Потенциально вопрос может касаться руководителя, собственника или другого лица, если будет доказано, что оно фактически определяло действия должника. Но один лишь статус участника или директора не доказывает наличия оснований для субсидиарной ответственности". По словам адвоката, "привлечение к ответственности возможно, если действия или бездействие контролирующего лица стали причиной банкротства либо если в предусмотренных законом случаях не было своевременно подано заявление о банкротстве. Такие вопросы рассматриваются в рамках дела о несостоятельности. Для взыскания необходимо доказать статус контролирующего лица и причинно-следственную связь между его действиями или бездействием и невозможностью рассчитаться с кредиторами. Это может потребовать анализа финансовых документов, управленческих решений и обстоятельств, приведших к банкротству. Сам факт просрочки по облигациям не позволяет сделать вывод, что руководитель или собственник довел компанию до несостоятельности. Взыскание возможно только при доказанности статуса контролирующего лица и причинно-следственной связи между его действиями (бездействием) и невозможностью расчетов с кредиторами", — подчеркнул Ворошилов.