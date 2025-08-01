Сбер: аграриям рассказали про реализацию госпрограмм и внедрение AI в отрасль

На круглом столе, который Сбер организовал вместе с министерством сельского хозяйства региона, аграрии получили информацию о реализации программ господдержки предприятий агропромышленного комплекса и внедрении искусственного интеллекта (AI) в сельское хозяйство.
В ходе встречи были достигнуты договоренности, что для повышения эффективности реализации госпрограмм сотрудники банка будут индивидуально работать с каждым аграрием — помогать оформлять заявки, разъяснять условия и подбирать подходящие программы.
Большое внимание участники уделили вопросам внедрения AI в сельское хозяйство. Сбер представил идеи, которые могут повысить эффективность и минимизировать риски в выращивании растений, разведении скота и птицы. Обсудили технологии на основе AI, способные прогнозировать урожайность, следить за здоровьем и массой животных, выявлять дефекты на производстве. Внедрение и использование таких решений поможет аграриям выйти на бо́льшую рентабельность и улучшить качество своей продукции.
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Самарское отделение Сбербанка управляет кредитным портфелем корпоративных клиентов в АПК почти в 13 млрд руб. и помогает в развитии бизнеса компаниям Самарской области. Наши кредитные программы и современные цифровые сервисы открывают перед предприятиями новые горизонты, повышают конкурентоспособность хозяйств и предприятий, укрепляют позиции наших партнеров на рынке. Для нас поддержка сельского хозяйства — важная миссия и приоритетное направление развития банка".
Николай Жилюнов, главный консультант министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
"Благодаря льготному кредитованию организации агропромышленного комплекса смогут не только нарастить объемы производства продукции сельского хозяйства, но и обновить производственные фонды, а также реализовать инвестиционные проекты, в том числе по переработке продукции сельского хозяйства. Это позволит создать товарную массу с более высокой добавленной стоимостью, тем самым увеличив производственно-экономические показатели предприятий. Говоря про финансовые инструменты поддержки агробизнеса, мы не можем обойти стороной агрострахование, так как это важный инструмент минимизации рисков производителей сельскохозяйственной продукции".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами