Сбер: аграриям рассказали про реализацию госпрограмм и внедрение AI в отрасль

На круглом столе, который Сбер организовал вместе с министерством сельского хозяйства региона, аграрии получили информацию о реализации программ господдержки предприятий агропромышленного комплекса и внедрении искусственного интеллекта (AI) в сельское хозяйство.

В ходе встречи были достигнуты договоренности, что для повышения эффективности реализации госпрограмм сотрудники банка будут индивидуально работать с каждым аграрием — помогать оформлять заявки, разъяснять условия и подбирать подходящие программы.

Большое внимание участники уделили вопросам внедрения AI в сельское хозяйство. Сбер представил идеи, которые могут повысить эффективность и минимизировать риски в выращивании растений, разведении скота и птицы. Обсудили технологии на основе AI, способные прогнозировать урожайность, следить за здоровьем и массой животных, выявлять дефекты на производстве. Внедрение и использование таких решений поможет аграриям выйти на бо́льшую рентабельность и улучшить качество своей продукции.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Самарское отделение Сбербанка управляет кредитным портфелем корпоративных клиентов в АПК почти в 13 млрд руб. и помогает в развитии бизнеса компаниям Самарской области. Наши кредитные программы и современные цифровые сервисы открывают перед предприятиями новые горизонты, повышают конкурентоспособность хозяйств и предприятий, укрепляют позиции наших партнеров на рынке. Для нас поддержка сельского хозяйства — важная миссия и приоритетное направление развития банка".

Николай Жилюнов, главный консультант министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

"Благодаря льготному кредитованию организации агропромышленного комплекса смогут не только нарастить объемы производства продукции сельского хозяйства, но и обновить производственные фонды, а также реализовать инвестиционные проекты, в том числе по переработке продукции сельского хозяйства. Это позволит создать товарную массу с более высокой добавленной стоимостью, тем самым увеличив производственно-экономические показатели предприятий. Говоря про финансовые инструменты поддержки агробизнеса, мы не можем обойти стороной агрострахование, так как это важный инструмент минимизации рисков производителей сельскохозяйственной продукции".