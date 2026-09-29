Развивать отечественное семеноводство самарским аграриям помогает грант "Агростартап"

В Сергиевском районе Самарской области благодаря гранту "Агростартап" успешно реализуется проект ООО АПК "ТСК Агро" по выращиванию многолетних кормовых трав (люцерны) на семенные цели. Это перспективное направление для региона: оно снижает зависимость от импортных семян, укрепляет кормовую обеспеченность животноводства и повышает устойчивость агропромышленного комплекса.
Результаты возделывания люцерны и экономическую эффективность производства семян представил агроном предприятия Егор Чернозубцев. Презентация прошла в рамках Дня поля, где были показаны перспективные технологии выращивания сельхозкультур. Проект наглядно демонстрирует, как господдержка помогает аграриям осваивать новые направления.
Люцерна — одна из наиболее ценных кормовых культур: высокое содержание протеина, до трех укосов за сезон. Развитие собственного семеноводства повышает обеспеченность предприятий качественным посевным материалом, снижает производственные риски и укрепляет кормовую базу. Это работает на задачи национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
На Дне поля были представлены посевы люцерны общей площадью 32 гектара, заложенные в прошлом году. При плановом показателе 100 килограммов семян с гектара фактическая урожайность составила 150 килограммов. "С учетом значительного количества осадков полученный результат можно считать высоким, поскольку избыточная влажность в период цветения отрицательно влияет на опыление люцерны и формирование семян", — рассказал Егор Чернозубцев.
По расчетам предприятия, за шестилетний период посевы люцерны позволят получить в три раза больше кормовой продукции по сравнению с естественными угодьями. При этом переменные затраты на тонну продукции остаются конкурентоспособными, а корма отличаются более высокой питательной ценностью. В планах расширение перечня культур. "Наряду с люцерной планируется развивать семеноводство костреца и овсяницы. Это позволит формировать более сбалансированные рационы для животных и повысить устойчивость кормовой базы", — поделился Чернозубцев.
В Самарской области развитие семеноводства поддерживается грантами, субсидиями на технику и мерами поддержки элитного семеноводства. Приоритеты, обозначенные губернатором Вячеславом Федорищевым, — технологическая независимость сельского хозяйства, модернизация производственной базы и расширение применения отечественного семенного материала. Особое внимание уделяется практическому взаимодействию сельскохозяйственных предприятий, научных организаций и профильных образовательных учреждений.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами