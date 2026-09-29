XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень — 2026" представит результаты научно-технологического развития АПК

С 7 по 10 октября в Москве состоится XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень". Одно из ключевых деловых событий в сфере АПК традиционно пройдет в Тимирязев Центре.
В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. В основе — три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они охватывают основные направления развития отрасли и ориентированы на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции АПК.
Впервые на "Золотой осени" будут организованы сразу две экспозиции. Основная, для профессионалов рынка, объединит достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования, разработчиков современных решений для АПК, а также племенных хозяйств и сельхозпредприятий. Научно-популярная зона "Погружение в агро" — иммерсивное пространство для тех, кто хочет открыть для себя мир современного сельского хозяйства. Здесь можно будет наглядно увидеть, с помощью каких технологий АПК обеспечивает продовольственную безопасность России и других стран мира.
В рамках деловой программы центральным событием станет пленарное заседание "Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста" с участием Министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Всего состоится более 60 мероприятий, в том числе круглые столы и панельные дискуссии. Их тематика охватит ключевые направления развития отрасли — от агротехнологий и переработки до подготовки кадров и поддержки предпринимательства.
На площадке выставки также пройдет церемония награждения победителей в рамках проекта "Женщины в АПК". Для молодежи будет организована обширная программа с квестами, образовательными и игровыми форматами, мастер-классами, интерактивами и другими активностями. Посетители смогут больше узнать об отрасли, востребованных профессиях и возможностях для развития в АПК.
Программу дополнит гастрономический фестиваль с кулинарными мастер-классами от шеф-поваров. На фермерской ярмарке посетители смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей из разных уголков страны. Для гостей также пройдут винные дегустации, где свою продукцию представят ведущие российские винодельни.
В дни свободного посещения выставка будет открыта для всех желающих. Зарегистрироваться можно заранее на сайте мероприятия или непосредственно на площадке.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами