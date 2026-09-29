XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень — 2026" представит результаты научно-технологического развития АПК

С 7 по 10 октября в Москве состоится XXVIII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень". Одно из ключевых деловых событий в сфере АПК традиционно пройдет в Тимирязев Центре.

В этом году выставка посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. В основе — три научно-технологических проекта Минсельхоза России: агротехнологический, животноводческий и биотехнологический. Они охватывают основные направления развития отрасли и ориентированы на повышение эффективности производства и снижение себестоимости продукции АПК.

Впервые на "Золотой осени" будут организованы сразу две экспозиции. Основная, для профессионалов рынка, объединит достижения регионов, ведущих производителей сельхозтехники и оборудования, разработчиков современных решений для АПК, а также племенных хозяйств и сельхозпредприятий. Научно-популярная зона "Погружение в агро" — иммерсивное пространство для тех, кто хочет открыть для себя мир современного сельского хозяйства. Здесь можно будет наглядно увидеть, с помощью каких технологий АПК обеспечивает продовольственную безопасность России и других стран мира.

В рамках деловой программы центральным событием станет пленарное заседание "Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста" с участием Министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Всего состоится более 60 мероприятий, в том числе круглые столы и панельные дискуссии. Их тематика охватит ключевые направления развития отрасли — от агротехнологий и переработки до подготовки кадров и поддержки предпринимательства.

На площадке выставки также пройдет церемония награждения победителей в рамках проекта "Женщины в АПК". Для молодежи будет организована обширная программа с квестами, образовательными и игровыми форматами, мастер-классами, интерактивами и другими активностями. Посетители смогут больше узнать об отрасли, востребованных профессиях и возможностях для развития в АПК.

Программу дополнит гастрономический фестиваль с кулинарными мастер-классами от шеф-поваров. На фермерской ярмарке посетители смогут познакомиться с продукцией отечественных производителей из разных уголков страны. Для гостей также пройдут винные дегустации, где свою продукцию представят ведущие российские винодельни.

В дни свободного посещения выставка будет открыта для всех желающих. Зарегистрироваться можно заранее на сайте мероприятия или непосредственно на площадке.