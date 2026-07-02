На Самарском Дне поля 26 июня Листерра представила свой подход к питанию и защите сои и зерновых культур

ЛИСТЕРРА — это российский производитель химических и биологических средств защиты растений, удобрений для фертигации и листового питания линейки ФОЛИРУС, специальных продуктов линейки АГРОПОЛ с 30-летней историей и опытом на рынке России, СНГ и БРИКС. В 2026 году ЛИСТЕРРА генеральный партнер по питанию и защите сои и зерновых культур на агрополигоне Жигулевские Сады, Агропромышленного Союза Поволжья, Урала и Сибири.
ЛИСТЕРРА более 30 лет специализируется на полном цикле работы со средствами защиты растений и агрохимикатами: от разработки и производства на собственном заводе в Рязанской области, пос. Денежниково, который соответствует мировым стандартам качества, до продаж в России, СНГ и по всему миру.Препараты создаются командой высококвалифицированных специалистов разных направлений — биологов, химиков, технологов и агрономов с научными степенями и творческим подходом, которые используют передовой мировой опыт и адаптируют его к специфике рынков России, СНГ и мира. Компания тщательно контролирует весь процесс производства и проверила эффективность своих препаратов в тысячах хозяйств по всей России и за её пределами, что гарантирует высокое качество продукции и высокий экономический эффект.
На Самарском Дне поля 2026 ЛИСТЕРРА представила все три направления своей деятельности: химические средства защиты полевых и специальных культур, в том числе новинку РИЗЕТ, КС, биологические средства защиты растений — ФОЛИМАР, П, и продукты для управления питанием и стрессами растений — линейку ФОЛИРУС.
Также на стенде ЛИСТЕРРА производственники смогли познакомиться с технологией протравливания семян сои и зерновых культур.
Специалисты ЛИСТЕРРА рассказали, что протравливание семян имеет несколько преимуществ перед другими видами обработок, экономит время, силы и средства, позволяет сохранить генетический потенциал сортов и гибридов, плевую всхожесть и кущение зерновых.
С экологической точки зрения это один из самых безопасных способов внесения химических и /или биологических средств защиты растений на семена. Поскольку в удельном весе на каждую тонну семян уходит не так много действующих веществ, они работают эффективно и не создают угрозу накопления в почве или товарной продукции.
Защита семян работает комплексно, это собственно зашита от широкого спектра болезней и вредителей, а также стимулирование роста корней, увеличение продуктивной кустистости, поддержка иммунитета и накопления сахаров перед зимовкой. Например, с помощью протравителей озимая пшеница во время осеннего периода вегетации по максимуму накапливает сахара, питательные вещества, развивает корневую систему и "уходит" на зимовку максимально подготовленной.
"На эти процессы влияют и микроэлементы, которые мы добавляем в протравливание. Они стимулируют работу ферментов и тем самым ускоряют процессы в том числе, запасания сахаров на зиму, повышают устойчивость растения, например, к осеннему септориозу, мучнистой росе. Тем самым мы можем добиваться практически точного высева даже для зерновых культур. Протравители способствуют сохранению густоты ближе к 98%, если исходная всхожесть близка к этому", — пояснил Роман Резников.
Оценить все плюсы протравливания семян самарские аграрии смогут уже осенью, когда на делянках АгропромсСоюза наступит время сбора урожая.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами