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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Самарские фермеры наращивают объемы поставок в федеральные торговые сети

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область укрепляет позиции одного из ведущих поставщиков фермерской овощной продукции в Поволжье. Более 25 тыс. тонн овощей в рамках программы агроконтрактации закупит у самарских сельхозтоваропроизводителей в 2026 г. торговая сеть "Магнит".

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

"Для самарских фермеров сотрудничество с федеральными торговыми сетями на условиях агроконтрактации — это возможность планировать производство на несколько сезонов вперед, инвестировать в модернизацию, расширять посевные площади. Сегодня уже четыре самарских КФХ работают с "Магнитом". Такое взаимодействие напрямую способствует выполнению задач по обеспечению продовольственной безопасности региона и наращиванию экспортного потенциала самарской сельхозпродукции", — отметил Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В 2026 г. ряды самарских поставщиков "Магнита" пополнило крестьянское (фермерское) хозяйство "Вега". Хозяйство поставит в торговую сеть 540 тонн картофеля, моркови, свеклы и лука. Формат агроконтрактации гарантирует фермерам стабильный канал сбыта, целевое авансирование на закупку семян, удобрений и техники, а также логистическое сопровождение — вплоть до вывоза урожая транспортом ритейлера.

Расширение присутствия самарских фермеров в федеральных торговых сетях стало возможным благодаря системной работе губернатора Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области по вопросам развития агропромышленного комплекса. В регионе действует комплекс мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей: субсидирование части затрат на приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений; компенсация расходов на мелиорацию и ввод земель в оборот; льготное кредитование по ставке до 5% годовых; грантовая поддержка начинающих фермеров; софинансирование приобретения сельскохозяйственной техники.
Также помогают хозяйствам соответствовать требованиям ритейла, наращивать объемы и стабильно поставлять качественную продукцию на полки магазинов внедрение современных технологий и подготовка кадров в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Именно государственная поддержка на этапе становления позволяет самарским КФХ выходить на объемы, соответствующие требованиям крупных федеральных заказчиков, и конкурировать на равных с производителями из других регионов.

В текущем сельскохозяйственном сезоне в Самарской области плановый объем валового сбора картофеля составляет порядка 250 тыс. тонн, овощей борщевого набора и прочих культур — около 300 тыс. тонн. Увеличение посевных площадей и внедрение современных агротехнологий позволяют самарским фермерам ежегодно наращивать объемы производства и уверенно выходить на крупные федеральные каналы сбыта.

"Самарская область входит в число крупнейших поставщиков фермерской продукции в Поволжье, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с хозяйствами региона", — рассказал Павел Рожков, генеральный директор компании "Магнит Агро Фермер".

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