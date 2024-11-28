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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Пятёрочка" передала 2 495 единиц качественного текстиля нуждающимся самарцам

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" при поддержке благотворительного фонда X5 Group "Выручаем" передала подопечным Российского Красного Креста и банка еды "Русь" около 50 000 единиц текстиля, включая 2495 единиц нуждающимся в Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ТС "Пятёрочка"

Как сообщили в пресс-службе компании, это стало возможным благодаря акции "Время стильных обновлений", по итогам которой осталась часть нереализованной продукции. Помощь получили семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, а также люди с инвалидностью.

Вместо традиционных распродаж остатков акционного товара, которые часто практикуются среди розничных сетей, "Пятёрочка" решила подарить полотенца тем, кто в этом больше всего нуждается. Инициатива стала продолжением постоянной работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Благодаря многолетнему опыту в оказании гуманитарной помощи фонды обеспечили эффективное распределение продукции среди социально уязвимых групп населения, тем самым расширив масштабы благотворительной поддержки.

Всего в дар передано 50 000 единиц текстиля, изготовленного из высококачественных материалов, среди которых полотенца для лица, рук и тела, а также салфетки и коврики для ванной.

"Мы стараемся обеспечить людей не только продуктами питания в рамках проекта по фудшерингу и ежемесячного продовольственного марафона "Корзина доброты", но и активно работаем над тем, чтобы обеспечивать комфорт самым уязвимым слоям населения. А полотенца и коврики — это простые, но важные предметы, которые теперь найдут своё применение и смогут принести комфорт в дома тысяч людей по всей стране", — комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятёрочка".

Благотворительность и поддержка социальных инициатив — важная часть стратегии устойчивого развития "Пятёрочка с заботой". Компания не впервые направляет нереализованную продукцию нуждающимся. Ранее торговая сеть уже передавала продукты питания и предметы первой необходимости различным НКО. В партнёрстве с фондом X5 Group "Выручаем", который был создан для реализации благотворительных программ, ритейлер активно помогает улучшить качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан.

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