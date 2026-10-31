Самарская область присоединится к акции "Ночи искусств"

Самарская область присоединится к одной из самых масштабных культурных инициатив страны - "Ночи искусств". Об этом в своем канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В этом году акция приурочена ко Дню народного единства. Мероприятия пройдут 3 и 4 ноября под девизом "В единстве культур — сила народа".
"Наши учреждения культуры предложат жителям и гостям региона разные творческие форматы", - написал губернатор.
Например, в Самарском областном художественном музее пройдут экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам, кураторские показы, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные выступления и поэтическая композиция с участием студентов актерского факультета СГИК.
В Третьяковской галерее в Самаре вечер будет посвящен новой выставке "Воображаемый космос". Можно будет прийти на "Ночную экскурсию" и тематическую экскурсию "Космическая одиссея". Третьяковка также приглашает стать участником коллективной мастерской "Так сложились звезды!", где художники и педагоги помогут создать свою уникальную звезду и посмотреть на звездное небо при помощи телескопа на террасе музея.
В программе Тольяттинского художественного музея — поэтическая экскурсия от молодежного театра "Вариант", перформанс от художника по песочной анимации, мастер-класс по танцам эпохи 70-80-х годов, презентация проекта "Сохраненная память Ставрополя-Тольятти" и другие события.
В Самарской областной универсальной научной библиотеке — выставки "Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы", "Нечеткая логика", "Ближний круг", "Я думаю по-русски". Последняя посвящена Владимиру Далю. В программе также вечер камерного чтения "Читаем Антошу Чехонте" с артистами театра "Город".
В Самарском театре оперы и балета — концертная программа "Пульс времени".
Афишу всех участников акции можно посмотреть на портале Культура.РФ.
Напомним, что в Самаре в акции также участвуют музей Рязанова и галерея "Заварка".
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.