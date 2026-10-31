Самарская область присоединится к акции "Ночи искусств"

Самарская область присоединится к одной из самых масштабных культурных инициатив страны - "Ночи искусств". Об этом в своем канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В этом году акция приурочена ко Дню народного единства. Мероприятия пройдут 3 и 4 ноября под девизом "В единстве культур — сила народа".

"Наши учреждения культуры предложат жителям и гостям региона разные творческие форматы", - написал губернатор.

Например, в Самарском областном художественном музее пройдут экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам, кураторские показы, мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные выступления и поэтическая композиция с участием студентов актерского факультета СГИК.

В Третьяковской галерее в Самаре вечер будет посвящен новой выставке "Воображаемый космос". Можно будет прийти на "Ночную экскурсию" и тематическую экскурсию "Космическая одиссея". Третьяковка также приглашает стать участником коллективной мастерской "Так сложились звезды!", где художники и педагоги помогут создать свою уникальную звезду и посмотреть на звездное небо при помощи телескопа на террасе музея.

В программе Тольяттинского художественного музея — поэтическая экскурсия от молодежного театра "Вариант", перформанс от художника по песочной анимации, мастер-класс по танцам эпохи 70-80-х годов, презентация проекта "Сохраненная память Ставрополя-Тольятти" и другие события.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке — выставки "Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы", "Нечеткая логика", "Ближний круг", "Я думаю по-русски". Последняя посвящена Владимиру Далю. В программе также вечер камерного чтения "Читаем Антошу Чехонте" с артистами театра "Город".

В Самарском театре оперы и балета — концертная программа "Пульс времени".

Афишу всех участников акции можно посмотреть на портале Культура.РФ.

Напомним, что в Самаре в акции также участвуют музей Рязанова и галерея "Заварка".