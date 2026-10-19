Осень без хандры: 7 поводов выбраться из дома в Самаре

Сокращение светового дня и холодная погода — не повод отказываться от ярких впечатлений. Осенняя афиша Самары предлагает разные способы сменить обстановку: от концерта ANNA ASTI и музыкального шоу при свечах до стендапа и фестиваля альтернативной музыки. Вместе с билетным сервисом Ticketland собрали события, которые помогут разнообразить привычные будни и найти повод для хорошего вечера.
Открыть сезон ярких впечатлений можно на концерте Анны Асти. На мероприятии гости услышат известные хиты, в числе которых "Царица", "По барам", "Феникс" и "Верю в тебя". Выступление станет официальным открытием новой концертной площадки в Самаре.
Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")
Для тех, кому хочется прожить новые эмоции вместе с героями, подойдет спектакль "Папа" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В центре истории — пожилой Андрэ, который постепенно теряет связь с привычной реальностью. Это драматичная история о том, как меняется жизнь, когда близкий человек перестает быть прежним. Постановка заставляет задуматься о времени, ответственности и поддержке.
Место: Самарский академический театр оперы и балета
"Вселенная саундтреков. Нео Классик Оркестр и хор. 4000 свечей"
Музыка их любимых фильмов способна перенести слушателей в самые теплые воспоминания. Знакомые мелодии обретут новое звучание в исполнении оркестра, хора и солистов. На сцене соберутся более 30 артистов, а зал осветят 4000 свечей. В программе — музыка из российского и зарубежного кинематографа, среди которого "Брат", "Бригада", "Слово пацана", "Дьявол носит Prada", "Красотка", "Звездные войны" и "Бумажный дом". Такой вечер можно провести вдвоем, с друзьями или семьей.
Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")
Шоу обращается к истокам российского циркового искусства и представляет их в современной интерпретации с авторской музыкой, эффектными костюмами и необычным реквизитом. В программе — выступления воздушных гимнастов, турнистов, артистов со скакалками. Отдельная часть посвящена животным: зрители смогут увидеть выступления с лошадьми, попугаями, морскими львами и другими животными.
Место: Самарский государственный цирк
Комплексное посещение парка чудес "Галилео"
Чтобы отвлечься от серых будней, не обязательно ждать выходных с концертом или спектаклем. Парк чудес "Галилео" — это интерактивное пространство. Здесь можно исследовать экспонаты самостоятельно, проводить эксперименты и наблюдать за научными шоу. Для посещения не нужна специальная подготовка, достаточно любопытства и желания пробовать новое.
Место: парк чудес "Галилео"
Стендап Елизаветы Варвары Арановой
Иногда для борьбы с осенней хандрой достаточно посмеяться над типичными жизненными ситуациями. Выступления Елизаветы Варвары затрагивают детские и подростковые переживания, психотерапию и личные перемены. Благодаря такому подходу зрители могут не только посмеяться, но и узнать себя в историях комика.
Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")
Любителям экспериментальной музыки нужно обратить внимание на этот фестиваль. В течение трех дней в Самаре будут выступать коллективы из разных городов России, которые представляют альтернативную сцену. Гости услышат Krakh из Уфы, Potvor и Supruga из Санкт-Петербурга, "Язву" из Нижнего Новгорода и многих других.
Место: бар "Куйбышев"
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.