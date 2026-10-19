Осень без хандры: 7 поводов выбраться из дома в Самаре

Сокращение светового дня и холодная погода — не повод отказываться от ярких впечатлений. Осенняя афиша Самары предлагает разные способы сменить обстановку: от концерта ANNA ASTI и музыкального шоу при свечах до стендапа и фестиваля альтернативной музыки. Вместе с билетным сервисом Ticketland собрали события, которые помогут разнообразить привычные будни и найти повод для хорошего вечера.

Концерт ANNA ASTI

Открыть сезон ярких впечатлений можно на концерте Анны Асти. На мероприятии гости услышат известные хиты, в числе которых "Царица", "По барам", "Феникс" и "Верю в тебя". Выступление станет официальным открытием новой концертной площадки в Самаре.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Спектакль "Папа"

Для тех, кому хочется прожить новые эмоции вместе с героями, подойдет спектакль "Папа" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В центре истории — пожилой Андрэ, который постепенно теряет связь с привычной реальностью. Это драматичная история о том, как меняется жизнь, когда близкий человек перестает быть прежним. Постановка заставляет задуматься о времени, ответственности и поддержке.

Место: Самарский академический театр оперы и балета

"Вселенная саундтреков. Нео Классик Оркестр и хор. 4000 свечей"

Музыка их любимых фильмов способна перенести слушателей в самые теплые воспоминания. Знакомые мелодии обретут новое звучание в исполнении оркестра, хора и солистов. На сцене соберутся более 30 артистов, а зал осветят 4000 свечей. В программе — музыка из российского и зарубежного кинематографа, среди которого "Брат", "Бригада", "Слово пацана", "Дьявол носит Prada", "Красотка", "Звездные войны" и "Бумажный дом". Такой вечер можно провести вдвоем, с друзьями или семьей.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Цирковое шоу "Балаган"

Шоу обращается к истокам российского циркового искусства и представляет их в современной интерпретации с авторской музыкой, эффектными костюмами и необычным реквизитом. В программе — выступления воздушных гимнастов, турнистов, артистов со скакалками. Отдельная часть посвящена животным: зрители смогут увидеть выступления с лошадьми, попугаями, морскими львами и другими животными.

Место: Самарский государственный цирк

Комплексное посещение парка чудес "Галилео"

Чтобы отвлечься от серых будней, не обязательно ждать выходных с концертом или спектаклем. Парк чудес "Галилео" — это интерактивное пространство. Здесь можно исследовать экспонаты самостоятельно, проводить эксперименты и наблюдать за научными шоу. Для посещения не нужна специальная подготовка, достаточно любопытства и желания пробовать новое.

Место: парк чудес "Галилео"

Стендап Елизаветы Варвары Арановой

Иногда для борьбы с осенней хандрой достаточно посмеяться над типичными жизненными ситуациями. Выступления Елизаветы Варвары затрагивают детские и подростковые переживания, психотерапию и личные перемены. Благодаря такому подходу зрители могут не только посмеяться, но и узнать себя в историях комика.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Фестиваль "Одержимость 4"

Любителям экспериментальной музыки нужно обратить внимание на этот фестиваль. В течение трех дней в Самаре будут выступать коллективы из разных городов России, которые представляют альтернативную сцену. Гости услышат Krakh из Уфы, Potvor и Supruga из Санкт-Петербурга, "Язву" из Нижнего Новгорода и многих других.

Место: бар "Куйбышев"