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Культура

Осень без хандры: 7 поводов выбраться из дома в Самаре

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сокращение светового дня и холодная погода — не повод отказываться от ярких впечатлений. Осенняя афиша Самары предлагает разные способы сменить обстановку: от концерта ANNA ASTI и музыкального шоу при свечах до стендапа и фестиваля альтернативной музыки. Вместе с билетным сервисом Ticketland собрали события, которые помогут разнообразить привычные будни и найти повод для хорошего вечера.

Концерт ANNA ASTI

Открыть сезон ярких впечатлений можно на концерте Анны Асти. На мероприятии гости услышат известные хиты, в числе которых "Царица", "По барам", "Феникс" и "Верю в тебя". Выступление станет официальным открытием новой концертной площадки в Самаре.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Спектакль "Папа"

Для тех, кому хочется прожить новые эмоции вместе с героями, подойдет спектакль "Папа" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В центре истории — пожилой Андрэ, который постепенно теряет связь с привычной реальностью. Это драматичная история о том, как меняется жизнь, когда близкий человек перестает быть прежним. Постановка заставляет задуматься о времени, ответственности и поддержке.

Место: Самарский академический театр оперы и балета

"Вселенная саундтреков. Нео Классик Оркестр и хор. 4000 свечей"

Музыка их любимых фильмов способна перенести слушателей в самые теплые воспоминания. Знакомые мелодии обретут новое звучание в исполнении оркестра, хора и солистов. На сцене соберутся более 30 артистов, а зал осветят 4000 свечей. В программе — музыка из российского и зарубежного кинематографа, среди которого "Брат", "Бригада", "Слово пацана", "Дьявол носит Prada", "Красотка", "Звездные войны" и "Бумажный дом". Такой вечер можно провести вдвоем, с друзьями или семьей.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Цирковое шоу "Балаган"

Шоу обращается к истокам российского циркового искусства и представляет их в современной интерпретации с авторской музыкой, эффектными костюмами и необычным реквизитом. В программе — выступления воздушных гимнастов, турнистов, артистов со скакалками. Отдельная часть посвящена животным: зрители смогут увидеть выступления с лошадьми, попугаями, морскими львами и другими животными.

Место: Самарский государственный цирк

 Комплексное посещение парка чудес "Галилео"

Чтобы отвлечься от серых будней, не обязательно ждать выходных с концертом или спектаклем. Парк чудес "Галилео" — это интерактивное пространство. Здесь можно исследовать экспонаты самостоятельно, проводить эксперименты и наблюдать за научными шоу. Для посещения не нужна специальная подготовка, достаточно любопытства и желания пробовать новое.

Место: парк чудес "Галилео"

Стендап Елизаветы Варвары Арановой

Иногда для борьбы с осенней хандрой достаточно посмеяться над типичными жизненными ситуациями. Выступления Елизаветы Варвары затрагивают детские и подростковые переживания, психотерапию и личные перемены. Благодаря такому подходу зрители могут не только посмеяться, но и узнать себя в историях комика.

Место: МТС Live Холл Самара (бывший КРЦ "Звезда")

Фестиваль "Одержимость 4"

Любителям экспериментальной музыки нужно обратить внимание на этот фестиваль. В течение трех дней в Самаре будут выступать коллективы из разных городов России, которые представляют альтернативную сцену. Гости услышат Krakh из Уфы, Potvor и Supruga из Санкт-Петербурга, "Язву" из Нижнего Новгорода и многих других.

Место: бар "Куйбышев"

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Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

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