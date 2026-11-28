На выставку "Счастливый год" (0+) в самарскую галерею "Новое пространство" Наталья Шепелева привезла 130 картин, но в экспозицию вошли только 80. На полотнах — ее пятеро детей, внучка, другие семьи и моменты обычной жизни, которые часто остаются незамеченными. Художница собирает их в историю о счастье, которое не обязательно ждать как особенного события: его можно находить в близких людях, повседневных делах и умении замечать хорошее.
"Счастье — это мой выбор личный. Я выбрала быть счастливой несмотря ни на что", — говорит Наталья Шепелева.
Название "Счастливый год" она использует уже давно. Выставки с таким названием проходили в Казани, Саранске и Пензе, однако каждый раз художница собирала для них разную экспозицию. В Самаре она тоже постаралась показать преимущественно новые работы. По словам Натальи, ей хочется говорить со зрителем не о каких-то исключительных событиях, а о моментах, из которых складывается жизнь.
"Хочется людям рассказать именно о каких-то счастливых моментах, которые хочется написать, которыми хочется поделиться, складываются годы. И это разговор о счастье, наверное, получается. Понятно, что у каждого человека есть разные моменты в жизни, а о плохом не хочется рассказывать, хочется рассказать о счастье, о каких-то моментах счастья", — объясняет художница.
Пять детей, внучка и истории на холсте
Одна из главных тем выставки — семья. Наталья Шепелева — мать пятерых детей: у нее две дочери и три сына. Теперь в семейной истории есть и внучка, которая тоже стала героиней одной из картин. Работа называется "Мои отражения": на ней художница изобразила себя, дочерей и внучку.
Для Натальи дети — не просто модели, а один из главных источников вдохновения. Она признается, что часто пишет их по памяти, не заставляя позировать.
"Мне кажется, что самое красивое на земле — это дети. У меня их пятеро: две дочери, трое сыновей. И уже теперь есть даже внучка. Она здесь тоже есть на этой выставке — работа называется "Мои отражения". Это про меня, дочерей и мою внучку. Мне кажется, женщина продолжается в детях", — рассказывает художница.
При этом в экспозиции представлены не только ее близкие. Шепелева пишет и другие семьи, обращаясь к сюжетам, в которых узнаваемы повседневные отношения и простые радости. Всего на выставку она привезла 130 работ, но разместить удалось только 80. Остальные полотна, в том числе крупноформатные, остались в запасе. Художница признается, что ей было непросто с этим смириться: некоторые из невошедших работ она особенно хотела показать зрителям.
Председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров отметил узнаваемый художественный язык Натальи и ее необыкновенную работоспособность.
"У Натальи свой индивидуальный язык, ее ни с кем не спутаешь. Это человек невероятной энергии. Я как-то однажды посчитал: у нее было четыре персональные выставки за один год, и все со свежим материалом. У нее пятеро детей — ну, само за себя говорит", — поделился Дмитрий Мантров.
Творчество художницы, как выяснилось, не ограничивается живописью. Она расписывает старую мебель, занимается вышивкой, любит придумывать вещи для дома и много готовит. Часть предметов из собственной мастерской Наталья привезла и в галерею. Так появились композиции, посвященные четырем временам года. Среди использованных вещей — резиновые сапоги, клетки и элементы, напоминающие о саде и огороде. Художница сама предложила такое оформление и настояла, чтобы его оставили.
Не ждать особенного повода
Для организаторов выставки было важно поговорить о вещах, которые кажутся настолько привычными, что их легко перестать замечать. Руководитель галереи "Новое пространство" Дмитрий Вырыпаев назвал главными темами экспозиции счастье, материнство и отцовство.
"Нам захотелось поговорить о базовых и невероятно важных, особенно в сегодняшнее время, вещах — о счастье, о материнстве и отцовстве. В основе творчества Натальи — материнство, детство, ну и как следствие этих двух первых вещей — счастье. Это хороший, яркий, добрый, очень уютный, теплый мир, с которым, мне кажется, нужно познакомиться", — рассказал Дмитрий Вырыпаев.
Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова на открытии призналась, что почувствовала атмосферу приближающегося праздника сразу, как только вошла в галерею.
"Когда я переступила порог галереи, я сразу почувствовала Новый год. Наверное, многие тоже поймали это ощущение, потому что все, что вокруг Наташи, — какая-то добрая сказка. Я всегда говорила, что хочу от тебя черпать ту самую жизненную энергию, любовь к людям, любовь к жизни", — сказала Алла Шахматова.
"Счастливый год" в таком прочтении — не обещание, что в жизни не будет трудностей, и не попытка представить каждый день безоблачным. Скорее, это предложение внимательнее посмотреть на то, что уже есть рядом: на близких, привычные занятия, смену времен года и мгновения, которые обычно проходят незамеченными. Художница собирает их в картины, чтобы поделиться своим взглядом с другими.
Выставка "Счастливый год" будет работать в галерее "Новое пространство" (пр. Ленина, 14) до 10 января. Посетить ее можно бесплатно.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!