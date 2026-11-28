На выставку "Счастливый год" (0+) в самарскую галерею "Новое пространство" Наталья Шепелева привезла 130 картин, но в экспозицию вошли только 80. На полотнах — ее пятеро детей, внучка, другие семьи и моменты обычной жизни, которые часто остаются незамеченными. Художница собирает их в историю о счастье, которое не обязательно ждать как особенного события: его можно находить в близких людях, повседневных делах и умении замечать хорошее.

"Счастье — это мой выбор личный. Я выбрала быть счастливой несмотря ни на что", — говорит Наталья Шепелева.

Название "Счастливый год" она использует уже давно. Выставки с таким названием проходили в Казани, Саранске и Пензе, однако каждый раз художница собирала для них разную экспозицию. В Самаре она тоже постаралась показать преимущественно новые работы. По словам Натальи, ей хочется говорить со зрителем не о каких-то исключительных событиях, а о моментах, из которых складывается жизнь.

"Хочется людям рассказать именно о каких-то счастливых моментах, которые хочется написать, которыми хочется поделиться, складываются годы. И это разговор о счастье, наверное, получается. Понятно, что у каждого человека есть разные моменты в жизни, а о плохом не хочется рассказывать, хочется рассказать о счастье, о каких-то моментах счастья", — объясняет художница.

Пять детей, внучка и истории на холсте

Одна из главных тем выставки — семья. Наталья Шепелева — мать пятерых детей: у нее две дочери и три сына. Теперь в семейной истории есть и внучка, которая тоже стала героиней одной из картин. Работа называется "Мои отражения": на ней художница изобразила себя, дочерей и внучку.

Для Натальи дети — не просто модели, а один из главных источников вдохновения. Она признается, что часто пишет их по памяти, не заставляя позировать.

"Мне кажется, что самое красивое на земле — это дети. У меня их пятеро: две дочери, трое сыновей. И уже теперь есть даже внучка. Она здесь тоже есть на этой выставке — работа называется "Мои отражения". Это про меня, дочерей и мою внучку. Мне кажется, женщина продолжается в детях", — рассказывает художница.

При этом в экспозиции представлены не только ее близкие. Шепелева пишет и другие семьи, обращаясь к сюжетам, в которых узнаваемы повседневные отношения и простые радости. Всего на выставку она привезла 130 работ, но разместить удалось только 80. Остальные полотна, в том числе крупноформатные, остались в запасе. Художница признается, что ей было непросто с этим смириться: некоторые из невошедших работ она особенно хотела показать зрителям.

Председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров отметил узнаваемый художественный язык Натальи и ее необыкновенную работоспособность.

"У Натальи свой индивидуальный язык, ее ни с кем не спутаешь. Это человек невероятной энергии. Я как-то однажды посчитал: у нее было четыре персональные выставки за один год, и все со свежим материалом. У нее пятеро детей — ну, само за себя говорит", — поделился Дмитрий Мантров.

Творчество художницы, как выяснилось, не ограничивается живописью. Она расписывает старую мебель, занимается вышивкой, любит придумывать вещи для дома и много готовит. Часть предметов из собственной мастерской Наталья привезла и в галерею. Так появились композиции, посвященные четырем временам года. Среди использованных вещей — резиновые сапоги, клетки и элементы, напоминающие о саде и огороде. Художница сама предложила такое оформление и настояла, чтобы его оставили.

Не ждать особенного повода

Для организаторов выставки было важно поговорить о вещах, которые кажутся настолько привычными, что их легко перестать замечать. Руководитель галереи "Новое пространство" Дмитрий Вырыпаев назвал главными темами экспозиции счастье, материнство и отцовство.

"Нам захотелось поговорить о базовых и невероятно важных, особенно в сегодняшнее время, вещах — о счастье, о материнстве и отцовстве. В основе творчества Натальи — материнство, детство, ну и как следствие этих двух первых вещей — счастье. Это хороший, яркий, добрый, очень уютный, теплый мир, с которым, мне кажется, нужно познакомиться", — рассказал Дмитрий Вырыпаев.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова на открытии призналась, что почувствовала атмосферу приближающегося праздника сразу, как только вошла в галерею.

"Когда я переступила порог галереи, я сразу почувствовала Новый год. Наверное, многие тоже поймали это ощущение, потому что все, что вокруг Наташи, — какая-то добрая сказка. Я всегда говорила, что хочу от тебя черпать ту самую жизненную энергию, любовь к людям, любовь к жизни", — сказала Алла Шахматова.

"Счастливый год" в таком прочтении — не обещание, что в жизни не будет трудностей, и не попытка представить каждый день безоблачным. Скорее, это предложение внимательнее посмотреть на то, что уже есть рядом: на близких, привычные занятия, смену времен года и мгновения, которые обычно проходят незамеченными. Художница собирает их в картины, чтобы поделиться своим взглядом с другими.

Выставка "Счастливый год" будет работать в галерее "Новое пространство" (пр. Ленина, 14) до 10 января. Посетить ее можно бесплатно.