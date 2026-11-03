Самарская Третьяковка объявила о старте исследовательского проекта, связанного с историей города и ЗиМ

Третьяковская галерея в Самаре запускает большой исследовательский проект, связанный с историей города и заводом им. Масленникова: принимаются рассказы, воспоминания и фотографии.

"ЗиМ — это не просто цеха и станки, а целая Вселенная, определившая жизнь нескольких поколений самарцев. История завода огромна, и мы хотим заглянуть за рамки сухих исторических справок", — сообщили представители Третьяковки.

Организаторы подчеркивают: важно все, что было связано с социальной инфраструктурой ЗиМа и повседневной жизнью его сотрудников.

"Мы хотим узнать, как строились дома для работников, как они получали квартиры и обустраивали семейные гнезда, как проводили отпуска и досуг, как обедали в заводских столовых, нас интересуют служебные романы, свадьбы заводчан, детские сады и школы, дорога до работы, санатории и турбазы, то есть абсолютно все подробности жизни зимовцев", — продолжают инициаторы проекта.



Как принять участие:

поделиться фотографиями: семейные архивы, снимки с рабочих мест, отдыха, субботников или семейных праздников. В музее бережно оцифруют их и вернут владельцам;

дать интервью: если вы сами работали на ЗиМе или об этом много рассказывали ваши родители, бабушки и дедушки — сотрудники Третьяковки встретятся и запишут рассказы;

написать в Третьяковку: можно прислать свою историю или короткое воспоминание в текстовом формате.

"Ваши истории станут основой для будущих проектов музея. Каждое воспоминание, каждая деталь и каждый снимок — это бесценный вклад в сохранение идентичности нашего города. Давайте напишем эту историю вместе!" — предлагают в Третьяковке.



Писать можно на электронный адрес ArutiunianLA@tretyakov.ru или оставить свой номер любому администратору филиала Третьяковской галереи.



Проект реализует победитель конкурса "Индустриальный эксперимент" в номинации "Новая высота" Благотворительного фонда Владимира Потанина.