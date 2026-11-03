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Музеи и выставки Культура

Самарская Третьяковка объявила о старте исследовательского проекта, связанного с историей города и ЗиМ

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третьяковская галерея в Самаре запускает большой исследовательский проект, связанный с историей города и заводом им. Масленникова: принимаются рассказы, воспоминания и фотографии.

"ЗиМ — это не просто цеха и станки, а целая Вселенная, определившая жизнь нескольких поколений самарцев. История завода огромна, и мы хотим заглянуть за рамки сухих исторических справок", — сообщили представители Третьяковки.

Организаторы подчеркивают: важно все, что было связано с социальной инфраструктурой ЗиМа и повседневной жизнью его сотрудников.

"Мы хотим узнать, как строились дома для работников, как они получали квартиры и обустраивали семейные гнезда, как проводили отпуска и досуг, как обедали в заводских столовых, нас интересуют служебные романы, свадьбы заводчан, детские сады и школы, дорога до работы, санатории и турбазы, то есть абсолютно все подробности жизни зимовцев", — продолжают инициаторы проекта.

Как принять участие:

  • поделиться фотографиями: семейные архивы, снимки с рабочих мест, отдыха, субботников или семейных праздников. В музее бережно оцифруют их и вернут владельцам;
  • дать интервью: если вы сами работали на ЗиМе или об этом много рассказывали ваши родители, бабушки и дедушки — сотрудники Третьяковки встретятся и запишут рассказы;
  • написать в Третьяковку: можно прислать свою историю или короткое воспоминание в текстовом формате.

"Ваши истории станут основой для будущих проектов музея. Каждое воспоминание, каждая деталь и каждый снимок — это бесценный вклад в сохранение идентичности нашего города. Давайте напишем эту историю вместе!" — предлагают в Третьяковке.

Писать можно на электронный адрес ArutiunianLA@tretyakov.ru или оставить свой номер любому администратору филиала Третьяковской галереи.

Проект реализует победитель конкурса "Индустриальный эксперимент" в номинации "Новая высота" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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