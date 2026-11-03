Самарская Третьяковка объявила о старте исследовательского проекта, связанного с историей города и ЗиМ

Третьяковская галерея в Самаре запускает большой исследовательский проект, связанный с историей города и заводом им. Масленникова: принимаются рассказы, воспоминания и фотографии.
"ЗиМ — это не просто цеха и станки, а целая Вселенная, определившая жизнь нескольких поколений самарцев. История завода огромна, и мы хотим заглянуть за рамки сухих исторических справок", — сообщили представители Третьяковки.
Организаторы подчеркивают: важно все, что было связано с социальной инфраструктурой ЗиМа и повседневной жизнью его сотрудников.
"Мы хотим узнать, как строились дома для работников, как они получали квартиры и обустраивали семейные гнезда, как проводили отпуска и досуг, как обедали в заводских столовых, нас интересуют служебные романы, свадьбы заводчан, детские сады и школы, дорога до работы, санатории и турбазы, то есть абсолютно все подробности жизни зимовцев", — продолжают инициаторы проекта.
Как принять участие:
- поделиться фотографиями: семейные архивы, снимки с рабочих мест, отдыха, субботников или семейных праздников. В музее бережно оцифруют их и вернут владельцам;
- дать интервью: если вы сами работали на ЗиМе или об этом много рассказывали ваши родители, бабушки и дедушки — сотрудники Третьяковки встретятся и запишут рассказы;
- написать в Третьяковку: можно прислать свою историю или короткое воспоминание в текстовом формате.
"Ваши истории станут основой для будущих проектов музея. Каждое воспоминание, каждая деталь и каждый снимок — это бесценный вклад в сохранение идентичности нашего города. Давайте напишем эту историю вместе!" — предлагают в Третьяковке.
Писать можно на электронный адрес ArutiunianLA@tretyakov.ru или оставить свой номер любому администратору филиала Третьяковской галереи.
Проект реализует победитель конкурса "Индустриальный эксперимент" в номинации "Новая высота" Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!