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"Лето в октябре" презентуют в Самаре в Третьяковке

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Третьяковке уже в это воскресенье, 4 октября, состоится презентация выставочного проекта "Лето в октябре" (6+), сообщает пресс-служба музея. 

В 16:00 ждем вас на презентации в пространстве "Летняя кухня". В этот день — 4 октября — вход на экспозицию свободный.

Проект "Лето в октябре" создают участники мастер-классов, которые в течение лета работали с разными материалами, техниками и инструментами. Выбрав для себя формат — деревянная скульптура, печатная графика, живопись, перформанс, сочинение стихов — авторы пытались поймать художественный образ лета.

"Лето в октябре" стало настоящей лабораторией, где каждый проявился как художник, способный превратить ощущение лета в осязаемое искусство.

"Лето в октябре" будет открыто с 6 по 31 октября. Билеты появятся на кассе и на сайте музея. Цена билета — 100 рублей.

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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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