"Лето в октябре" презентуют в Самаре в Третьяковке

В Третьяковке уже в это воскресенье, 4 октября, состоится презентация выставочного проекта "Лето в октябре" (6+), сообщает пресс-служба музея.

В 16:00 ждем вас на презентации в пространстве "Летняя кухня". В этот день — 4 октября — вход на экспозицию свободный.



Проект "Лето в октябре" создают участники мастер-классов, которые в течение лета работали с разными материалами, техниками и инструментами. Выбрав для себя формат — деревянная скульптура, печатная графика, живопись, перформанс, сочинение стихов — авторы пытались поймать художественный образ лета.

"Лето в октябре" стало настоящей лабораторией, где каждый проявился как художник, способный превратить ощущение лета в осязаемое искусство.

"Лето в октябре" будет открыто с 6 по 31 октября. Билеты появятся на кассе и на сайте музея. Цена билета — 100 рублей.