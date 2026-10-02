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Экономика и бизнес

Практика поддержки стартапов и венчурных инвесторов Самарской области вошла в шорт-лист премии Startup Summit Awards

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в шорт-лист технологической премии Startup Summit Awards в номинации "Лучшая региональная практика по поддержке стартапов и венчурных инвесторов". Премия посвящена технологическому предпринимательству, венчурным инвестициям и корпоративным инновациям и вручается в рамках международного саммита Moscow Startup Summit. В шорт-лист попадают практики, прошедшие экспертный отбор и доказавшие свою эффективность.

Минэкономразвития Самарской области заявило на участие практику по грантовой программе поддержки инновационных проектов по конкретным технологическим потребностям крупных компаний. Она реализуется с 2020 года. Механизм предполагает конкурсный отбор поставщиков под задачи индустриальных партнеров и паритетное софинансирование (50% с каждой стороны). Оператором отбора выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства.

Крупные компании получают новые технологии и пул поставщиков из числа стартапов. Технологические компании после успешного пилотирования встраиваются в цепочки поставок. Регион развивает инновационную деятельность, сохраняет и создает рабочие места, увеличивает налоговые отчисления.

С 2020 по 2025 год поддержку получили 45 инновационных проектов приоритетных отраслей на общую сумму 213,8 млн рублей. Партнерами выступили филиал ОАО "РЖД", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АВТОВАЗ" и ООО "Прикладная механика". В 2026 году совместно с АО "АВТОВАЗ" прошел конкурс проектов для автомобильной промышленности: до конца года поддержку получат 2 проекта на 40 млн рублей.

"Выход в шорт-лист премии — это высокая оценка нашей модели, где грант идет под конкретный запрос предприятия. Крупная компания получает технологию и поставщика, стартап — заказчика и возможность внедрения. Для региона это означает более устойчивую кооперацию между наукой, производством и малым технологическим бизнесом", — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. В реестр малых технологических компаний входят 146 организаций региона. По итогам 2025 года их выручка составила 34,1 млрд рублей, средняя выручка — 221,5 млн рублей.

Широкий спектр услуг для инноваторов на всех этапах — от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок — предоставляет динамично развивающаяся площадка технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

Технопарк занимает 2-е место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Благодаря координационной работе, выстроенной на базе технопарка, инноваторы Самарской области могут получить всю необходимую консультационную поддержку по действующим федеральным программам и конкурсам ключевых федеральных институтов развития.

Системная работа по созданию условий для развития стартапов в регионе соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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