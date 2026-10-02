Практика поддержки стартапов и венчурных инвесторов Самарской области вошла в шорт-лист премии Startup Summit Awards

Самарская область вошла в шорт-лист технологической премии Startup Summit Awards в номинации "Лучшая региональная практика по поддержке стартапов и венчурных инвесторов". Премия посвящена технологическому предпринимательству, венчурным инвестициям и корпоративным инновациям и вручается в рамках международного саммита Moscow Startup Summit. В шорт-лист попадают практики, прошедшие экспертный отбор и доказавшие свою эффективность.
Минэкономразвития Самарской области заявило на участие практику по грантовой программе поддержки инновационных проектов по конкретным технологическим потребностям крупных компаний. Она реализуется с 2020 года. Механизм предполагает конкурсный отбор поставщиков под задачи индустриальных партнеров и паритетное софинансирование (50% с каждой стороны). Оператором отбора выступает Фонд поддержки технологического предпринимательства.
Крупные компании получают новые технологии и пул поставщиков из числа стартапов. Технологические компании после успешного пилотирования встраиваются в цепочки поставок. Регион развивает инновационную деятельность, сохраняет и создает рабочие места, увеличивает налоговые отчисления.
С 2020 по 2025 год поддержку получили 45 инновационных проектов приоритетных отраслей на общую сумму 213,8 млн рублей. Партнерами выступили филиал ОАО "РЖД", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "АВТОВАЗ" и ООО "Прикладная механика". В 2026 году совместно с АО "АВТОВАЗ" прошел конкурс проектов для автомобильной промышленности: до конца года поддержку получат 2 проекта на 40 млн рублей.
"Выход в шорт-лист премии — это высокая оценка нашей модели, где грант идет под конкретный запрос предприятия. Крупная компания получает технологию и поставщика, стартап — заказчика и возможность внедрения. Для региона это означает более устойчивую кооперацию между наукой, производством и малым технологическим бизнесом", — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. В реестр малых технологических компаний входят 146 организаций региона. По итогам 2025 года их выручка составила 34,1 млрд рублей, средняя выручка — 221,5 млн рублей.
Широкий спектр услуг для инноваторов на всех этапах — от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок — предоставляет динамично развивающаяся площадка технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
Технопарк занимает 2-е место в XI Национальном рейтинге технопарков России. Благодаря координационной работе, выстроенной на базе технопарка, инноваторы Самарской области могут получить всю необходимую консультационную поддержку по действующим федеральным программам и конкурсам ключевых федеральных институтов развития.
Системная работа по созданию условий для развития стартапов в регионе соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.