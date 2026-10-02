Самарский ЦСМ отмечает 100‑летие: как метрология поддерживает промышленность региона и готовит кадры будущего

В Самаре торжественно отметили вековой юбилей ФБУ "Самарский ЦСМ" — одного из крупнейших центров стандартизации, метрологии и испытаний в стране. В честь знаменательной даты регион посетил руководитель Росстандарта Антон Шалаев: он вручил награды коллективу и обозначил ключевые векторы развития метрологической инфраструктуры. Центр, начавшийся в 1926 году с небольшой поверочной палаты, сегодня обслуживает свыше 3 тысяч предприятий, располагает более чем 3 тысяч высокоточных средств измерений и входит в первую двадцатку крупнейших центров России.

От нескольких поверителей до опорного центра качества

История Самарского ЦСМ берет начало 1 октября 1926 года, когда была образована Самарская поверочная палата мер и весов. За 100 лет учреждение прошло путь от скромного коллектива из нескольких специалистов до мощной метрологической структуры федерального уровня. Сегодня в центре трудятся более 300 высококвалифицированных инженеров, область аккредитации охватывает свыше 1700 групп средств измерений, а парк эталонов насчитывает около 3000 единиц, включая десятки вторичных эталонов единиц физических величин. Филиалы центра работают в Отрадном, Сызрани и Тольятти, обеспечивая метрологическими услугами не только Самарскую область, но и соседние регионы.

Инфраструктура качества как опора промышленности

Как подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев, главная задача ведомства — создать в каждом регионе инфраструктуру, которая помогает предприятиям обеспечивать точность измерений и испытаний. Для Самарской области, где развиты автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, нефтепереработка и высокотехнологичная медицина, такой центр особенно важен. Самарский ЦСМ предоставляет предприятиям полный комплекс услуг: от поверки и калибровки средств измерений до испытаний и сертификации продукции по требованиям ГОСТ и техрегламентов ЕАЭС. Это позволяет местным компаниям снижать технологические потери, соответствовать обязательным требованиям и выходить на новые рынки.

"Важно, чтобы голос предприятий был услышан, чтобы любая задача по новым измерениям, любая инициатива по разработке стандартов удовлетворялась здесь же, в регионе. Тогда предприятиям не придется сталкиваться с долгим ожиданием или перевозками оборудования — а это напрямую влияет на производственный процесс", — отметил Шалаев.

Контроль качества и профилактика нарушений

С 1 сентября Росстандарт расширил полномочия по государственному контролю за отдельными видами промышленной продукции. В Самарской и Ульяновской областях инспекторы ПУМТУ Росстандарта проводят профилактические мероприятия, чтобы предупредить нарушения еще до их появления. В 2026 году в адрес производителей кабельной, цементной продукции и радиаторов отопления направлено 932 информационных письма, проведено 22 выездных обследования. По итогам проверок объявлено семь предостережений и направлено три уведомления о несоответствии продукции обязательным требованиям. Ежегодно центр проводит поверку и калибровку почти 250 тысяч единиц оборудования предприятий области. Такой подход, по словам представителей ведомства, уже повысил дисциплину на рынке и помогает гарантировать потребителям безопасность и качество товаров.

Вода, экология и инициативы школьников

Отдельное внимание в регионе уделяют качеству питьевой воды. Испытательная лаборатория Самарского ЦСМ участвует в проекте "Экоравновесие" и ежегодно проводит социальную акцию "Чистая вода": жители могут бесплатно проверить воду из природных источников на жесткость и уровень pH (водородный показатель). Результаты исследований становятся основой для просветительских и исследовательских проектов. Так, в 2025 году ученик 10 класса школы № 53 в рамках проекта "Метрологический образовательный кластер" предложил создать интерактивную карту родников и источников Самары — идею поддержали специалисты центра.

Кадры и образовательные проекты

Чтобы обеспечить отрасль квалифицированными специалистами, Росстандарт развивает "Метрологический образовательный кластер". В Самарской области к проекту уже присоединились три школы, два университета (Самарский национальный университет имени С. П. Королева и СамГТУ), а также Поволжский государственный колледж. Партнерами выступают предприятия — например, группа "Норгау" и ассоциация "Аккредитация и Компетентность". В 2025 году в рамках кластера прошло более 100 мероприятий: уроков, мастер‑классов и экскурсий. Цель — показать, что инженерное дело — это не только точные расчеты, но и творчество, и реальные проекты, способные менять регион к лучшему.

Праздник на сцене театра оперы и балета

Торжественное мероприятие, посвященное столетию центра, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. В зале собрались более 600 человек — сотрудники ЦСМ, ветераны и около 200 представителей предприятий‑партнеров. В фойе театра были развернуты фотовыставка об истории центра и выставка раритетных средств измерений, которая в будущем ляжет в основу музея метрологии и стандартизации Самарской области. В ходе церемонии награждения заслуженные награды — от почетных грамот Росстандарта и губернатора до благодарностей полпредства и Губернской думы — получили 42 сотрудника центра.

Планы на будущее: технологии, лаборатории и новые возможности

В ближайшие годы Самарский ЦСМ планирует расширить компетенции под задачи региональной промышленности, внедрить цифровые сервисы (личные кабинеты, мобильные приложения) и улучшить качество обслуживания за счет нового лабораторно‑производственного комплекса. Отдельное направление — развитие испытательной базы: в Тольятти готовится к запуску новый испытательный центр. Параллельно продолжится просветительская работа и сотрудничество с образовательными учреждениями, чтобы готовить кадры, отвечающие актуальным запросам экономики.