В Самаре наградили победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло"

В ТПП Самарской области прошло награждение победителей и номинантов конкурса котельных малых городов и сельских поселений Самарской области "Надежное тепло".

Всего в нем приняли участие более 400 котельных из малых населенных пунктов губернии.

Вот уже третий год конкурс организует комитет по предпринимательству в сфере тепло — и газоснабжения при Торгово-промышленной палате Самарской области. В этом году конкурс проходил при информационной поддержке областного министерства энергетики и ЖКХ.

В 2025 году его поддержали известные в сфере теплогенерации компании: "ЛАВАРТ Поволжье", НПП "ИРВИС", "Ватер групп", "Отвод и Ко", "Волгатеплоучет", ФБУ "Самарский ЦСМ", "Зевс-Самара", "Вымпелгаз" и "ПКС".

Максим Поликарпов, ООО НПП "Ирвис":

В ТПП Самарской области состоялся бизнес-завтрак "Проектная деятельность в сфере газоснабжения" 2 октября в Торгово-промышленной палате Самарской области прошёл традиционный бизнес-завтрак по актуальным вопросам в сфере газо — и теплоснабжения. На этот раз во встрече принимали участие представители проектных и газоснабжающих организаций.

"Наша компания давно сотрудничает с комитетом. Мы сами научная компания, занимаемся научными разработками и внедряем их в технологию. И я, соответственно, готов поддерживать те компании, которые будут применять новые технологии. Сейчас много сложностей в выборе оборудования. Я понимаю, что разнообразие приветствуется, но общий путь должен быть направлен в одну сторону. Я верю, что комитет этому способствует".

Номинантами конкурса "Надежное тепло" 2025 года стали 10 организаций:

АО "Теплоэнергокомпания", г. Чапаевск

МУП ПОЖКХ, с. Большая Глушица

ООО "Кинельская ТЭК"

МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский Самарской области"

МУП "Теплосеть", с. Кошки

МАУ "Ресурсный центр Пестравского района"

ООО "СамРЭК-Нефтегорск"

ООО "СамРЭК-Эксплуатация"

ООО "Сервисная коммунальная компания" с. Сергиевск

МП "Шенталинское ПОЖКХ"

Победителями конкурса стали:

ООО "СамРЭК-Эксплуатация"

МУП "ПОЖКХ", с. Большая Глушица

АО "Теплоэнергокомпания" г. Чапаевск

Все компании, которые прошли в финал, получили ценные призы от спонсоров конкурса, которые они смогут использовать для модернизации оборудования на своих котельных.

Среди призов как дорогостоящее оборудование — ультразвуковой расходомер-счетчик ИРВИС-Ультра-К, шкаф управления котлом "LavartPult", насосное оборудование, запорная арматура и контрольно-измерительные приборы, так и услуги — технологические проекты по замене приборов учета газа и реконструкции тепловых сетей, замена прибора учета газа, режимная наладка котлов, экспертиза промышленной безопасности.

Виктория Попова, руководитель управления мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области:

"Наше ведомство всегда поддерживает такого рода конкурсы. Сама работаю в министерстве почти 10 лет, в рамках подготовки к ОЗП постоянно на связи с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями. В них работает много грамотных специалистов, которые обеспечивают надежное теплоснабжение жилых домов, соцобъектов и промышленных предприятий.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду мы каждый год выезжаем на аварийные тренировки в муниципалитеты. Есть примеры, которые надо тиражировать на всю область. Поэтому в первую очередь о возможности участия в конкурсе "Надежное тепло" оповестили эти организации.

У конкурса, несомненно, есть будущее. Считаем, стоит добавить некоторые требования, например, по оценке надежности".

Вадим Орлов, председатель комитета по предпринимательству в сфере тепло- и газоснабжения при ТПП Самарской области:

"Мы проводим конкурс третий год. И из года в год количество участников у нас увеличивается. Если в первый год мы набрали порядка 50 котельных, потом 150, то в этом году мы собрали 400 заявок.

Поэтому в этом году у нас большое количество номинантов. Все молодцы, хотя в этом году очень сложный год для тепловых компаний. Как сказала представитель министерства энергетики, новые законы, новые правила у всех достаточно тяжело воспринимались.

Министерство оказало большую информационную поддержку. Стало легче собирать заявки. Мы надеемся, что в следующем году соберем больше участников, больше спонсоров. Но отчасти это связано в том числе с деятельностью нашего комитета при Торгово-промышленной палате, его деятельность развивается, у нас появился сайт, реестр добросовестных поставщиков".