16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сквер имени Чудайкина в Самаре откроют 9 декабря Специалисты "Т Плюс" встретились с жителями Самары по вопросам благоустройства Стартовало спецпредложение "Газпром межрегионгаз Самара" по погашению долгов за газ "В Новый год без долгов" "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает организации к участию в акции "В Новый год — без долгов!" Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

Сквер имени Чудайкина в Самаре откроют 9 декабря

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сквер имени Героя Советского Союза Владимира Чудайкина планируют открыть в Самаре 9 декабря. Об этом во время прямого эфира во вторник, 2 декабря, заявил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Игорь Рудаков отметил, что в 2025 г. по программе "Народный бюджет" было отремонтировано 13 дворовых территорий в Кировском районе. 

"У нас осталась последняя территория, скоро планируется ее открытие. Это сквер имени Владимира Чудайкина, расположенный на ул. Республиканской, 52. Сейчас идут последние работы подрядчиков. Даже не работы, а устранение замечаний, поступивших от жителей и инициативной группы, выходившей с инициативой реализации данного проекта", — прокомментировал Игорь Рудаков.

По словам главы Кировского района, открытие запланировано на 9 декабря. В нем примут участие инициаторы проекта, почетные жители Самары, ветераны завода "Металлург".

"Территория сквера небольшая, 1200 кв. метров. Появится променад, плитка, лавочки, где можно посидеть и отдохнуть, новое "мягкое" освещение", урны для сбора мусора. В центре сквера мы установили пилон с изображением Владимира Ивановича Чудайкина", — перечислил он.

Игорь Рудаков призвал самарцев поддерживать порядок на новой территории.

"Хотелось бы обратиться к жителям с большой просьбой — соблюдать порядок на территории, понимать, что сквер создан в память Герою Советского Союза, который многое сделал для Кировского района, работал на заводе "Металлург". В этом году ему исполнилось бы 100 лет", — заключил он.

Напомним, о создании сквера стало известно в январе 2025 года. Инициативная группа жителей Кировского района представила проект благоустройства сквера площадью 1200 квадратных метров, включающий восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. Также в сквере планировалось выполнить посадку деревьев и кустарников, санитарную обрезку деревьев.

"Сквер на улице Республиканской, по моему мнению, станет знаковым для жителей и гостей города пространством и исторической достопримечательностью. Владимир Иванович Чудайкин жил буквально в соседнем доме от этой локации. Все, кто был с ним знаком, пересекая сквер, будут вспоминать об этом замечательном человеке. Примечательно, что здесь достаточно высокий трафик — рядом школа, поликлиника, стадион. Поэтому благоустроить сквер — это отличная возможность увековечить личность Владимира Ивановича, сохранить память о нем и передать будущим поколениям", — отмечал тогда глава города Самара Иван Носков, поддержавший идею инициативной группы.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4