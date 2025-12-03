Сквер имени Чудайкина в Самаре откроют 9 декабря

Сквер имени Героя Советского Союза Владимира Чудайкина планируют открыть в Самаре 9 декабря. Об этом во время прямого эфира во вторник, 2 декабря, заявил глава Кировского района Игорь Рудаков.
Игорь Рудаков отметил, что в 2025 г. по программе "Народный бюджет" было отремонтировано 13 дворовых территорий в Кировском районе.
"У нас осталась последняя территория, скоро планируется ее открытие. Это сквер имени Владимира Чудайкина, расположенный на ул. Республиканской, 52. Сейчас идут последние работы подрядчиков. Даже не работы, а устранение замечаний, поступивших от жителей и инициативной группы, выходившей с инициативой реализации данного проекта", — прокомментировал Игорь Рудаков.
По словам главы Кировского района, открытие запланировано на 9 декабря. В нем примут участие инициаторы проекта, почетные жители Самары, ветераны завода "Металлург".
"Территория сквера небольшая, 1200 кв. метров. Появится променад, плитка, лавочки, где можно посидеть и отдохнуть, новое "мягкое" освещение", урны для сбора мусора. В центре сквера мы установили пилон с изображением Владимира Ивановича Чудайкина", — перечислил он.
Игорь Рудаков призвал самарцев поддерживать порядок на новой территории.
"Хотелось бы обратиться к жителям с большой просьбой — соблюдать порядок на территории, понимать, что сквер создан в память Герою Советского Союза, который многое сделал для Кировского района, работал на заводе "Металлург". В этом году ему исполнилось бы 100 лет", — заключил он.
Напомним, о создании сквера стало известно в январе 2025 года. Инициативная группа жителей Кировского района представила проект благоустройства сквера площадью 1200 квадратных метров, включающий восстановление пешеходных дорожек из плитки, устройство газона с автополивом, наружного освещения, установку малых архитектурных форм, скамеек и урн. Также в сквере планировалось выполнить посадку деревьев и кустарников, санитарную обрезку деревьев.
"Сквер на улице Республиканской, по моему мнению, станет знаковым для жителей и гостей города пространством и исторической достопримечательностью. Владимир Иванович Чудайкин жил буквально в соседнем доме от этой локации. Все, кто был с ним знаком, пересекая сквер, будут вспоминать об этом замечательном человеке. Примечательно, что здесь достаточно высокий трафик — рядом школа, поликлиника, стадион. Поэтому благоустроить сквер — это отличная возможность увековечить личность Владимира Ивановича, сохранить память о нем и передать будущим поколениям", — отмечал тогда глава города Самара Иван Носков, поддержавший идею инициативной группы.
