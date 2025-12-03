Читатели "Волга Ньюс" узнают о лучших проектах "Серебряного Лучника"

Агентство "Волга Ньюс" выступило информационным партнёром регионального этапа национальной премии в сфере коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара".
"Горячий характер Безымянки", "Год науки" — спецпроекты "Волга Ньюс", с которыми информагентство участвовало в премии и получало награды самарского "Лучника" в прошлые годы. В шестнадцатом сезоне региональной премии "Волга Ньюс" расскажет своим читателям об актуальных событиях премии.
"Мы сотрудничаем с "Лучником" на протяжении всей его истории, уже шестнадцатый год. Выступаем в качестве информационного партнера, освещая ход конкурса. Участвуем в премии с нашими проектами. Мне лично интересно выступать в роли эксперта "Серебряного Лучника". Многолетнее партнёрство позволяет наблюдать за эволюцией премии, которая отражает движение времени. Большая история не мешает "Лучнику" оставаться вечно молодым", — поделился Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс".
