16+
Общество

Читатели "Волга Ньюс" узнают о лучших проектах "Серебряного Лучника"

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Агентство "Волга Ньюс" выступило информационным партнёром регионального этапа национальной премии в сфере коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара".

Фото: предоставлено автором

"Горячий характер Безымянки", "Год науки" — спецпроекты "Волга Ньюс", с которыми информагентство участвовало в премии и получало награды самарского "Лучника" в прошлые годы. В шестнадцатом сезоне региональной премии "Волга Ньюс" расскажет своим читателям об актуальных событиях премии.

"Мы сотрудничаем с "Лучником" на протяжении всей его истории, уже шестнадцатый год. Выступаем в качестве информационного партнера, освещая ход конкурса. Участвуем в премии с нашими проектами. Мне лично интересно выступать в роли эксперта "Серебряного Лучника". Многолетнее партнёрство позволяет наблюдать за эволюцией премии, которая отражает движение времени. Большая история не мешает "Лучнику" оставаться вечно молодым", — поделился Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "Волга Ньюс".

