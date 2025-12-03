16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов Глава дептранса назвал причину пробок в Самаре Актер Максим Лагашкин выступит перед школьниками Самарской области Министр промышленности и торговли Самарской области встретился со студентами СамГМУ Три финалиста от Самарской области вошли в шорт-лист конкурса команд вузов Общества "Знание"

Общество

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Фото: Александра Ламзина
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Выделенные полосы для движения общественного транспорта, безусловно, позволят увеличить среднюю скорость движения, повысят качество и уровень обслуживания пассажиров. Но внедрение таких полос, особенно на дорогах с незначительной шириной проезжей части, требует серьезного изучения, так как это повлияет на пропускную способность", - отметил Владимир Чичев.

По его словам, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при участии администрации города формирует концепцию транспортного обслуживания. Прорабатывается и вопрос внедрения выделенных полос на ул. Гагарина, Московском шоссе, ул. Ново-Садовой.

На некоторых дорогах Самары уже есть выделенные полосы для движения автобусов, в том числе на дублерах Московского шоссе, на пр. Кирова и Зубчаниновском шоссе.

Также департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока.

"Это приведет к ускорению трамвайного движения до 30%, к стабилизации выполнения рейсов, к сокращению простоев из-за ДТП. Как результат, улучшится качество пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом", - объяснил глава дептранса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

В реабилитационном центре "Варрель" помогают детям с нарушением слуха

В реабилитационном центре "Варрель" помогают детям с нарушением слуха

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4