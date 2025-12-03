Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.
"Выделенные полосы для движения общественного транспорта, безусловно, позволят увеличить среднюю скорость движения, повысят качество и уровень обслуживания пассажиров. Но внедрение таких полос, особенно на дорогах с незначительной шириной проезжей части, требует серьезного изучения, так как это повлияет на пропускную способность", - отметил Владимир Чичев.
По его словам, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при участии администрации города формирует концепцию транспортного обслуживания. Прорабатывается и вопрос внедрения выделенных полос на ул. Гагарина, Московском шоссе, ул. Ново-Садовой.
На некоторых дорогах Самары уже есть выделенные полосы для движения автобусов, в том числе на дублерах Московского шоссе, на пр. Кирова и Зубчаниновском шоссе.
Также департамент прорабатывает вопрос обособления трамвайных рельс от общего транспортного потока.
"Это приведет к ускорению трамвайного движения до 30%, к стабилизации выполнения рейсов, к сокращению простоев из-за ДТП. Как результат, улучшится качество пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом", - объяснил глава дептранса.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.