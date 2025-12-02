В Самаре стартовала благотворительная акция "Елка желаний"

Накануне Нового года Самара присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", на которой размещены открытки с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях и замещающих семьях.
Старт акции дал глава города Самары Иван Носков. "Акция "Елка желаний" давно стала доброй предновогодней традицией не только в Самаре, но и по всей России. Благодаря ей мы, взрослые, тоже ненадолго возвращаемся в детство, вспоминаем, о чем сами мечтали и чему радовались, когда были совсем маленькими. Так и сегодня: у всех детей разные желания, но каждое, я уверен, самое заветное. Приглашаю принять участие в акции наших предпринимателей, промышленников, представителей общественных организаций и всех жителей Самары", — сказал глава Самары.
Желания, которые предстоит исполнить накануне Нового года Ивану Носкову, принадлежат восьмилетней Арине, которая мечтает о нарядном платье, и пятилетнему Никите, загадавшему конструктор по мотивам компьютерной игры. Во время символического старта акции ребята уже получили первые подарки и сладкие презенты за участие.
Принять участие в акции "Елка желаний" можно до 29 декабря в рабочие дни (пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00). Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары (ул. Куйбышева, 44). Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам: 8 (846) 332-07-64, 332-24-49.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.