В Самаре стартовала благотворительная акция "Елка желаний"

Накануне Нового года Самара присоединилась к Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", на которой размещены открытки с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях и замещающих семьях.

Старт акции дал глава города Самары Иван Носков. "Акция "Елка желаний" давно стала доброй предновогодней традицией не только в Самаре, но и по всей России. Благодаря ей мы, взрослые, тоже ненадолго возвращаемся в детство, вспоминаем, о чем сами мечтали и чему радовались, когда были совсем маленькими. Так и сегодня: у всех детей разные желания, но каждое, я уверен, самое заветное. Приглашаю принять участие в акции наших предпринимателей, промышленников, представителей общественных организаций и всех жителей Самары", — сказал глава Самары.

Желания, которые предстоит исполнить накануне Нового года Ивану Носкову, принадлежат восьмилетней Арине, которая мечтает о нарядном платье, и пятилетнему Никите, загадавшему конструктор по мотивам компьютерной игры. Во время символического старта акции ребята уже получили первые подарки и сладкие презенты за участие.

Принять участие в акции "Елка желаний" можно до 29 декабря в рабочие дни (пн-чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00). Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары (ул. Куйбышева, 44). Узнать подробную информацию об акции можно по телефонам: 8 (846) 332-07-64, 332-24-49.