"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала "Первая ракетка" (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

Премьера сериала состоится в 2026 году в онлайн-кинотеатре Wink и пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши"‎, "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается" и другие). За производство проекта отвечает киностудия "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она").

По сюжету молодая теннисистка Катя вынуждена уйти из профессионального спорта. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Данила Козловский, актер:



"Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой — тренер по теннису Игорь — должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты — хозяин своей жизни".

Полина Гухман, актриса:

"Это история про профессиональный спорт, а не про хобби. Важно было, чтобы в сценах, где моя героиня играет в теннис, в кадре был не только дублер, но и я. У нас было много тренировок, и они продолжались до окончания съемок".

Съемки проходили в Сочи, Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах.

Константин Маньковский, генеральный продюсер "Блэк Бокс Продакшн":

"Нам удалось поработать на очень красивых и знаковых площадках. Например, на кортах в Лужниках и в Национальном теннисном центре России имени Хуана Антонио Самаранча. Из необычных локаций стоит отметить нашу командировку в Дубай. По сюжету финальная "битва" героини происходит в ОАЭ на турнире Masters, поэтому съемочная группа вылетала туда, чтобы запечатлеть атмосферу и события вокруг этого спортивного мероприятия".

Консультантами "Первой ракетки" выступили теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также прославленная спортсменка стала линейным продюсером "Первой ракетки".