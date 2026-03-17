"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink В Самарской области стартовала подготовка к ремонту более 115 км дорог по нацпроекту Коммерческий департамент и центральный маркетинг Авито возглавил Тимур Мерлин Играть, чтобы помнить: "Ростелеком" вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру "Диктант Победы" Самара стала одним из тестовых городов, где введут ограничения на домашний интернет

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала "Первая ракетка" (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Премьера сериала состоится в 2026 году в онлайн-кинотеатре Wink и пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши"‎, "Комбинация", "Москва слезам не верит. Все только начинается" и другие). За производство проекта отвечает киностудия "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она").

По сюжету молодая теннисистка Катя вынуждена уйти из профессионального спорта. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Данила Козловский, актер:

"Любое кино рассказывает прежде всего о людях: об их историях, отношениях, поступках. Мой герой — тренер по теннису Игорь — должен понять, что никто не может заставить тебя верить в себя или что-то делать. Помощь со стороны работает только тогда, когда ты сам решил действовать. Ты — хозяин своей жизни".

Полина Гухман, актриса:

"Это история про профессиональный спорт, а не про хобби. Важно было, чтобы в сценах, где моя героиня играет в теннис, в кадре был не только дублер, но и я. У нас было много тренировок, и они продолжались до окончания съемок".

Съемки проходили в Сочи, Дубае, Москве и области, в том числе и на теннисных кортах.

Константин Маньковский, генеральный продюсер "Блэк Бокс Продакшн":

"Нам удалось поработать на очень красивых и знаковых площадках. Например, на кортах в Лужниках и в Национальном теннисном центре России имени Хуана Антонио Самаранча. Из необычных локаций стоит отметить нашу командировку в Дубай. По сюжету финальная "битва" героини происходит в ОАЭ на турнире Masters, поэтому съемочная группа вылетала туда, чтобы запечатлеть атмосферу и события вокруг этого спортивного мероприятия".

Консультантами "Первой ракетки" выступили теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Также прославленная спортсменка стала линейным продюсером "Первой ракетки".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

