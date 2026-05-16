В СОУНБ пройдет семинар, посвященный беспилотникам и образовательной программе с ними

В среду, 20 мая, в 10:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится областной семинар по беспилотным авиационным системам (16+). Преподавателей вузов, школ и профильных кружков познакомят с главными трендами отрасли БАС, новыми профориентационными подходами, актуальными методиками и практическими приемами обучения.

Участники вместе с экспертами Цифровой фабрики систем региональной авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) обсудят региональные векторы развития сферы БАС, ее популярность среди молодежи и то, как увлечь школьников профориентацией без скучных лекций, найти новые подходы к актуальным проблемам.

Педагоги Самарского детского технопарка "Кванториум — 63 регион" расскажут об основах автономного полета и применении беспилотных систем в соревнованиях. Отдельное внимание уделят теме использования оборудования для профильных смен и лагерей дневного пребывания. Гости также смогут задать вопросы о работе с предоставляемым оборудованием государственной закупки.

Семинар проводится в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" и объединит всех, кто интересуется современными технологиями, инженерией и робототехникой. Вход свободный.