В Кинеле крупный пожар охватил площадь в 600 квадратных метров

В субботу, 16 мая, в Кинеле на ул. ЖД Советская загорелись нежилые строения на площади 600 кв. метров. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
"В тушении пожара задействованы расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14, 82 и 136 Отряда № 34.
На борьбу с огнем поданы 5 стволов "Б" и создано 1 звено газодымозащитной службы.
Локализация пока не объявлена", - отмечается в сообщении.
