На пожаре в частном доме в Самаре погиб мужчина

В четверг, 16 апреля, в Самаре в 3:37 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Партизанской, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В 5:13 пожар ликвидирован на площади 100 кв. м силами 38 спасателей и 11 спецмашин.
В результате пожара погиб мужчина, личные данные, а также причина пожара устанавливаются.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !