Любитель пьяной езды из Жигулевска стал фигурантом уголовного дела

В Жигулевске заведено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого в нетрезвом состоянии за рулем Lada Granta остановили сотрудники ГИБДД.
При проверке документов полицейские обратили внимание на поведение водителя. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель пьян.
Правонарушитель пояснил полицейским, что взял ключи от автомобиля матери и ездил в развлекательное заведение. Сотрудники полиции связались с местной жительницей, которая отказалась от претензий к родственнику, и передали ей автомобиль.
В январе 2024 г. мужчина он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил нарушителю штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением водительского удостоверения на 1,5 года.
Теперь в отношении мужчины, нарушившего закон, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
