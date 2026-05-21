В Самаре задержали мошенника, обманувшего горожанина на 1,2 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли схему мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый предложил жителю Самары выступить посредником при передаче 1,2 млн руб. сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области. Деньги якобы предназначались за содействие в возврате имущества, ранее изъятого органами внутренних дел.

На деле у злоумышленника не было ни возможности, ни намерения выполнять обещанное.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении денег. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.